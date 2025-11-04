Kimondta a nyugati szakértő: Kijevnek szembe kell néznie a ténnyel, hogy elvesztette az erődvárost

Julian Röpcke német újságíró és OSINT (vagyis nyílt forráskódú információkat használó) szakértő elemezte a helyzetet az ukrajnai frontvonal legforróbb pontján.

Több mint egy éve zajlanak az összecsapások az ukrajnai Donyeck megyében található Pokrovszk városánál, ám az egykori logisztikai központ ellen sokáig eredménytelenek voltak az orosz támadások. Az utóbbi hetekben a helyzet kezdett megváltozni, egyre több jelentés érkezett arról, hogy gyalogos csapatok törtek be az erődváros központjába. Mostanra a helyzet szinte teljesen átláthatatlanná vált a településen, Moszkva azt állítja, hogy szinte egész Pokrovszk a kezükre került, addig az ukránok szerint inkább a szürkezóna részévé vált a város nagy része.

Röpcke szerint a helyzet kétségbeejtő az ukrán védelem számára, és az X közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint ki kell mondani, hogy az ukránok „elveszítik a várost”. Kiemelte, hogy korábban is azt a következtetést vonta le, hogy tarthatatlanná vált a helyzet ezen a frontszakaszon, de emiatt sokan azzal támadták, hogy az oroszok számára kedvező véleményt fogalmaz meg. Újabban viszont

egyre többen – köztük más szakértők, vagy éppen katonák – jutnak arra a következtetésre, hogy Kijevnek le kell mondania Pokrovszkról.

A város bevétele 2023 óta nem látott sikert jelentene Moszkvának, akkor a szintén Donyeck megyében található Bahmutot vették be hatalmas áldozatok árán. A mostani helyzet ennél is nagyobb győzelmet jelenthet, ugyanis a szomszédos Mirnorád védelme is teljesen ellehetetlenülne, így vélhetően az is gyorsan az oroszok kezére jutna.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images