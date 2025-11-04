  • Megjelenítés
Kimondta a nyugati szakértő: Kijevnek szembe kell néznie a ténnyel, hogy elvesztette az erődvárost
Globál

Kimondta a nyugati szakértő: Kijevnek szembe kell néznie a ténnyel, hogy elvesztette az erődvárost

Portfolio
Julian Röpcke német újságíró és OSINT (vagyis nyílt forráskódú információkat használó) szakértő elemezte a helyzetet az ukrajnai frontvonal legforróbb pontján.

Több mint egy éve zajlanak az összecsapások az ukrajnai Donyeck megyében található Pokrovszk városánál, ám az egykori logisztikai központ ellen sokáig eredménytelenek voltak az orosz támadások. Az utóbbi hetekben a helyzet kezdett megváltozni, egyre több jelentés érkezett arról, hogy gyalogos csapatok törtek be az erődváros központjába. Mostanra a helyzet szinte teljesen átláthatatlanná vált a településen, Moszkva azt állítja, hogy szinte egész Pokrovszk a kezükre került, addig az ukránok szerint inkább a szürkezóna részévé vált a város nagy része.

Röpcke szerint a helyzet kétségbeejtő az ukrán védelem számára, és az X közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint ki kell mondani, hogy az ukránok „elveszítik a várost”. Kiemelte, hogy korábban is azt a következtetést vonta le, hogy tarthatatlanná vált a helyzet ezen a frontszakaszon, de emiatt sokan azzal támadták, hogy az oroszok számára kedvező véleményt fogalmaz meg. Újabban viszont

egyre többen – köztük más szakértők, vagy éppen katonák – jutnak arra a következtetésre, hogy Kijevnek le kell mondania Pokrovszkról.

Még több Globál

Ez már válság: marad a káosz Amerikában, történelmi rekord született

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Végre kiderült, mit csinálnak az oroszok a zsákmányolt NATO-páncélosokkal – Itt van a leleplező videó

A város bevétele 2023 óta nem látott sikert jelentene Moszkvának, akkor a szintén Donyeck megyében található Bahmutot vették be hatalmas áldozatok árán. A mostani helyzet ennél is nagyobb győzelmet jelenthet, ugyanis a szomszédos Mirnorád védelme is teljesen ellehetetlenülne, így vélhetően az is gyorsan az oroszok kezére jutna.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Bréking! Orbán Viktor bejelentette, hogy januártól jön a 14. havi nyugdíj
Támadást indított Oroszország a Dunánál – Riadóztatni kellett a NATO vadászgépeit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility