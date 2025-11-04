Kína felvillantotta a forradalmi hiperszonikus fegyverét: olyan technológiával rendelkezik, ami még az amerikaiakat is megelőzi

A kínai fejlesztésű eszköz Mach 5 feletti sebességgel képes repülni, miközben behúzható szárnyai lehetővé teszik, hogy repülés közben módosítsa aerodinamikai profilját. A szárnyak a nagy sebességű repülés során behúzhatók a törzs belsejébe a légellenállás csökkentése érdekében, kinyitva pedig extra felhajtóerőt biztosítanak és jelentősen javítják a manőverezőképességet. A fejlesztést a Nemzeti Védelmi Technológiai Egyetem (NUDT) Vang Peng professzor által vezetett kutatócsoportja végezte, és az eredményeket október 20-án publikálták az Acta Aeronautica et Astronautica Sinica című kínai repüléstudományi folyóiratban. A kutatók szerint

a prototípus már sikeresen teljesítette a kulcsfontosságú hardver-a-hurokban (HIL) földi teszteket.

A behúzható szárnyak alkalmazása hiperszonikus járműveknél rendkívüli kihívásokat jelent. Mach 5 feletti sebességnél a felületi hőmérséklet meghaladhatja a 2000 Celsius-fokot, ami extrém fizikai és kémiai változásokat idéz elő a szerkezetben. A változó geometria jelentős bizonytalanságot okoz az aerodinamikai modellekben, és a fedélzeti számítógépeknek rendkívül összetett döntéseket kell hozniuk másodpercek töredéke alatt.

Vang csapata egy forradalmi vezérlő algoritmust fejlesztett ki, amely integrálja a magasrendű, teljesen működtetett rendszermodellezést, az előírt teljesítményszabályozást és a szuper-csavarodó csúszómód-vezérlést. A tesztekben a rendszer kevesebb mint 1 fokos helyzetkövetési hibát ért el. A sikeres tesztek ellenére még jelentős modellezési és mérnöki kihívások maradtak. A prototípus képein látható rések a behúzható szárnyak mögött kérdéseket vetnek fel a hőszigetelés, a szerkezeti integritás és a lopakodó képesség tekintetében.

Míg az Egyesült Államok továbbra is a prototípus és tesztelési fázisban van hiperszonikus fegyvereivel, addig Oroszország és Kína már működő hiperszonikus rakétákkal rendelkezik. Az USA 2025-ös pénzügyi évre 6,9 milliárd dollárt kért hiperszonikus kutatásokra, ami növekedést jelent a korábbi évekhez képest, de egyetlen amerikai program sem érte el még a működési státuszt. Ezzel szemben Oroszországnak három működő hiperszonikus rakétája van (Kindzsal, Cirkon és Avangard), és nemrég elrendelte a negyedik, Oresnyik nevű hiperszonikus rakéta tömeggyártását. Kína pedig a DF-17 és YJ-21 rendszerekkel rendelkezik, amelyek képesek lehetnek az amerikai bázisok célba vételére a Csendes-óceánon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images