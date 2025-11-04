Lecsapott a rettegett orosz Iszkander-rakéta: nyílt terepen tarolta le az ukrán elitdandárt

Orosz rakéta- és dróntámadás érte Dnyipropetrovszk megyét, a kombinált légicsapásban több ukrán katona is meghalt. Ennek oka, hogy az egyik esetben a rakétacsapás egy tengerészgyalogos dandár díjátadóját érte - írták meg ukrán források.

Orosz erők november 1-jén összehangolt rakéta- és dróntámadást indítottak több, Dnyipropetrovszk megyében található célpont ellen. A kombinált légicsapás során több ukrán katona is életét vesztette, sokan pedig megsebesültek.

Ennek oka, hogy az ukrán parancsnokok összevonták a 30. tengerészgyalogos dandár legjobb katonáit, hogy kitüntessék őket. A nyílt gyakorlótéren tartott rendezvény azonban túl közel volt a frontvonalhoz, így az oroszok felfedezték, majd

ballisztikus rakétákkal csapást mértek a területre.

A hírt megosztó újságíró - akinek 2023 óta drónpilótaként harcoló testvére is életét vesztette a támadásban - szerint a felelős katonai parancsnokok nem tanultak a korábbi hibáikból, és ismételten gondatlanul jártak el.

Az elmúlt időszakban már egyre több alkalommal fordul elő az, hogy az ukrán vezetés nem veszi figyelembe az orosz felderítődrónok hatótávolságát, a különféle katonai gyülekezőpontokat pedig ezen eszközök látótávolságán belül jelölik ki. Moszkva pedig véres bosszút áll az ilyen hibákért, általában Iszkander ballisztikus rakétákat küldenek a célpontra.

Az illetékes bűnüldöző szervek jelenleg vizsgálják, hogy betartották-e a főparancsnok által kiadott, ilyen esetekre vonatkozó különleges utasításait. Sokatmondó azonban az, hogy a legfrissebb hírek szerint a felsővezetés "bizonyos tisztségviselőket elbocsátott" még a vizsgálat hivatalos vége előtt, azt azonban nem részletezték, kiket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images