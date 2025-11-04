Már a hadserege készletét is kisöpörte Európa egyik legerősebb országa: szép csendben átadta minden AS-90-esét Ukrajnának

Egy 2021-es ENSZ ROCA-jelentés (Register of Conventional Arms, azaz „Hagyományos Fegyverek Nyilvántartása”) szerint Nagy-Britannia 99 darab, harcképes AS-90-essel rendelkezett.

A brit védelmi minisztérium nemrégiben írásban adott válaszából kiderült:

mind a 99 megmaradt AS-90-est leszállították Ukrajnának.

London egyébként 136 darab önjáró tarackkal rendelkezett, ugyanakkor ebből 37 darabot a védelmi minisztérium még abban az évben, a jelentés elkészítése előtt leselejtezett. Ezzel kapcsolatban – bár a kérdés kifejezetten irányult erre is – a britek nem árultak el többet, így a 37 darab Ukrajnába kerülése (pótalkatrészként) továbbra is kétséges.

A válaszokban ugyanakkor megerősítik 28 darab M109-es önjáró löveg szállítását, valamint 54 darab L119-es tüzérségi tarack átadását is.

Korábban már többen kikövetkeztették: a brit haderő éves jelentései, valamint az ukrán átadások alapján az összes AS-90-es már rég Ukrajnába került. A mostani minisztériumi válaszig azonban hivatalos megerősítés nem érkezett Londonból.

Az Egyesült Királyság 2024-ben az átmeneti megoldásként beszerzett Archer rendszerekkel pótolja saját tüzérségi képességeit, ebből ugyanakkor mindössze 14 darab áll rendelkezésre.

Címlapkép forrása: Reuters via Portfolio