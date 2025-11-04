Meghalt Észak-Korea egyik legfontosabb vezetője - Elvesztette kulcsemberét a phenjani rezsim

Kim Jongnam a Kim-családot három dinasztián keresztül szolgálta, kezdve Kim Ir Szennel, Észak-Korea első vezetőjével. Kim Jongnam nem volt vérrokona az uralkodó dinasztiának, viszont rendkívül lojális volt hozzájuk, a BBC úgy jellemezte, hogy

soha egyetlen olyan szó sem hagyta el az ajkait, ami problémás lett volna a legfőbb vezérek szemében.

Kim Jongnam 97 évesen, belső szerveinek leállása miatt halt meg.

Az észak-koreai államapparátusban számos fontos tisztséget töltött be – ő volt 1998 és 2019 közt a phenjani parlament házelnöke, ezzel együtt egyfajta papíron létező, de érdemi döntéshozatali jogkörökkel nem rendelkező „államfői” posztot is betöltött.

Az észak-koreai állami média hazafiként, forradalmárként jellemezte, aki egész életét hazájának szentelte.

Címlapkép forrása: API/Gamma-Rapho via Getty Images