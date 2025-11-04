  • Megjelenítés
Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
Globál

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint létezne egy kész, 12 pontos béketerv. "A kérdés lényege az, hogy én, Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez a válasz minden kérdésre. Különböző európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezéssel kapcsolatban" - mondta Zelenszkij az Ukrinfrom tudósítása szerint. Az ukrán államfő a donyecki Pokrovszkban dúló intenzív harcokról is beszélt. Mint közölte, az összecsapások közel harmada itt zajlik az orosz és ukrán haderő között, és Oroszország az irányított légibombáinak mintegy felét itt használja fel. "Érthetik, milyen nehéz ez a katonáinknak" - értékelt Zelenszkij. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az ukrajnai frontról.
Megosztás

Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn

Tegnapi hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Gyorsan összekapta magát a forint
Elmondta a Kreml, milyen sors vár Ukrajnára a háború után - Moszkva már meghozta a döntést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility