NATO-vezető mondta ki: hatalmas tévedés, amit mindenki gondol Oroszországról - Ez biztosan nem fog megtörténni

Oroszország nem fog egyetlen másik országot sem megtámadni Európában, mert a NATO és az EU túl erős – jelentette ki Edi Rama albán miniszterelnök egy berlini geopolitikai konferencián.

Oroszország nem fogja megtámadni Albániát, ahogy egyetlen másik európai országot sem. A NATO készen áll mindenféle agresszióra. A NATO-nak nem kell félnie semmitől, mert a világ legerősebb hadseregével rendelkezik”

– mondta az albán vezető.

Hozzátette ugyanakkor: Oroszország jelenleg több európai ország területén is provokációkat hajt végre, egyebek mellett drónok használatával. Ennek a fenyegetésnek az intezvívvé válására fel kell készülni.

Albánia 2009 óta a NATO tagja. A NATO, EU vezetői rendszeresen, majdhogynem napi szinten figyelmeztetnek arra, hogy a 2020-as évek vége felé Oroszország készen állhat arra, hogy megtámadja a kontinens országait.

