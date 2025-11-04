  • Megjelenítés
Nem vár Brüsszelre az orosz behatolás után a NATO keleti bástyája – Rögvest megkezdi a saját elhárítórendszer kiépítését
Portfolio
Lengyelország nem vár az Európai Unió közös "drónfal" programjára, a következő hónapokban saját drónelhárító rendszer kiépítésébe kezd. A varsói védelmi minisztérium már ebben a hónapban jelentős beruházásokat készül bejelenteni, miután szeptemberben orosz drónok sértették meg a lengyel légteret - számol be a Bloomberg.

Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszterhelyettes a Bloombergnek elmondta: a tárca decemberben jelenti be azokat a beruházásokat, amelyek az ellenséges drónok észlelését, megzavarását és megsemmisítését szolgálják.

A fejlesztések egy átfogó légvédelmi program részét képezik.

A pontos összeget nem közölte, de jelezte, hogy a szerződések legalább felét lengyel vállalatok nyerhetik el.

Tomczyk szerint Lengyelország támogatja azt az elképzelést is, amely az EU egész területének védelmét erősítené, valamint nyitott a javaslatokra vagy megoldásokra,

de a nemzeti projekteknek adunk prioritást.

A miniszterhelyettes ugyanakkor úgy véli,

az EU tervezett "drónfala" a jövőben kiegészítheti a lengyel rendszert.

"Ha vannak külső eszközök, azokat a lehető legteljesebb mértékben kihasználjuk" - tette hozzá.

Tomczyk közölte, hogy a tárca az EU új SAFE védelmi hitelkeretét tervezi igénybe venni a drónpajzs finanszírozására, részleteket azonban nem árult el. Varsó a földrajzi helyzetéből adódóan a legnagyobb kezdeti SAFE-keretösszeghez kapott hozzáférést, egész pontosan 43,7 milliárd euróhoz.

A kormány célja, hogy a bejelentéstől számított három hónapon belül megjelenjenek az első új képességek, a teljes drónelhárító rendszer pedig két éven belül készüljön el.

Egy drónelhárító fegyvernek átfogónak kell lennie. [...] Párhuzamosan működő különféle szenzorokból és effektorokból kell állnia, amelyek először észlelik és azonosítják az objektumokat, majd semlegesítik azokat

- hangsúlyozta Tomczyk. A miniszterhelyettes kiemelte, az új drónelhárító kezdeményezések a már telepített nagy és közepes hatótávolságú rendszerek mellett a légvédelem újabb rétegévé válnak. Együttesen hivatottak védelmet nyújtani a repülőgépek, helikopterek, drónok és cirkálórakéták jelentette fenyegetések ellen.

Címlapkép forrása: Jan Dijkstra

