Összeomlott a Torre dei Conti Romában

A Torre dei Conti Róma egyik középkori lakótornya, a város fontos műemléke, 1238-ban építtette III. Ince pápa testvére családjuk, a Conti-család számára.

A román külügyminisztérium megerősítette, hogy Stroici román állampolgár volt, ahogyan a romok alól kimentett másik három munkás egyike is.

A mentőcsapatok drónokat és törmelékeltávolító eszközöket vetettek be a mentés során, miközben fennállt a veszélye, hogy a sérült torony tovább omlik. A mentést nehezítette, hogy a kezdeti összeomlás után körülbelül

90 perccel a 29 méter magas torony egy újabb része is leomlott, hatalmas porfelhőt keltve.

A baleset a római Forum Romanum közelében, a Via dei Fori Imperiali mellett történt, amely a város egyik legforgalmasabb turisztikai látványossága. A 13. századi torony évek óta üresen állt, és éppen állagmegóvási munkálatokat végeztek rajta.

A római ügyészség vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására. Lamberto Giannini római prefektus "nagyon összetett helyzetként" jellemezte a mentést, kiemelve a mentőcsapatok által vállalt "hatalmas kockázatot". A baleset miatt a környező utcákat lezárták, Róma polgármestere és Olaszország kulturális minisztere is a helyszínre látogatott.

