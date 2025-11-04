  • Megjelenítés
Össztűz alá került Bill Gates - Kemény véleményt mondott az emberiség legnagyobb problémájáról, nem volt benne sok köszönet
Globál

Össztűz alá került Bill Gates - Kemény véleményt mondott az emberiség legnagyobb problémájáról, nem volt benne sok köszönet

Portfolio
Bill Gates nemrég megosztó véleményt mondott a klímaváltozásról: azt írta egy hosszas blogbejegyzésben, hogy szerinte túlzók egyes prognózisok a klímaváltozás hatásaival kapcsolatosan, emiatt szövetségesei és ellenfelei is támadni kezdték. A techguru most interjút adott az Axios-nak, melyben kiállt véleménye mellett és hangsúlyozta, hogy szerinte félreértették sokan, amit írt.
Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Gates az Axios-nak adott hétfő esti interjújában részletesen beszélt a klímaváltozással kapcsolatos nézeteiről.

Örülök, hogy az emberek figyelnek"

- mondta, hozzátéve, hogy

manapság nehéz "árnyalt álláspontokat közvetíteni".

Még több Globál

Kiderült, mit gondolnak az amerikaiak Donald Trump elnökségéről: egyszerűen katasztrófális a helyzet

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Jelentett a hírszerzés: Moszkvának kedvezőtlen fordulat állt be a fronton

Az október 28-án közzétett feljegyzés széleskörű és heves reakciókat váltott ki. Számos konzervatív vezető - köztük Donald Trump is - üdvözölte azt, amit a milliárdos filantróp teljes visszavonulásaként értelmeztek a klímavédelmi kérdésekben.

Ez a feljegyzés óriási félreértelmezése"

- reagált Gates Trump és mások hasonló kijelentéseire. Hangsúlyozta, hogy mind a klímaváltozás kezelésére, mind a közegészségügyi intézkedésekre fordított támogatásai növekednek.

Gates visszautasította azokat a klímatudósoktól érkező kritikákat is, amelyek szerint hamis ellentétet állított fel a klímavédelmi erőfeszítések és a segélyezési rendszerek között.

Milyen világban élnek?"

- kérdezte, majd kifejtette, hogy a szegényebb országoknak nyújtott külföldi segélykeretek gyakran valóban választásra kényszerítenek a klíma és az egészségügy között.

A beszélgetés során Gates röviden kitért a geomérnöki megoldások vitatott témájára is. Elmondta, hogy a társadalomnak fontolóra kellene vennie a geomérnöki technológiákat - amelyek átmenetileg csökkenthetnék a globális hőmérsékletet - ha a bolygó eléri az úgynevezett "billenőpontokat", ahol nem lineáris éghajlati változások következnek be.

Bár Gates maga is finanszíroz geomérnöki kutatásokat, aggodalmát fejezte ki, hogy az ilyen technológiák gyengíthetik a kibocsátáscsökkentés melletti érveket, és hangsúlyozta, hogy meg kell érteni a geomérnöki beavatkozások helyi hatásait is.

Kapcsolódó cikkünk

Közel 40 milliárd dolláros üzletet kötött az Amazon és az OpenAI

Sokkoló figyelmeztetés Bill Gatestől: hamarosan kipukkan az AI-lufi?

Újabb startupot nézett ki az Nvidia: általános mesterséges intelligencia a cél

Címlapkép forrása: Mike Cohen/Getty Images for The New York Times

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Hatalmas bejelentést tett Zelenkszij, aligha fognak ennek örülni Moszkvában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility