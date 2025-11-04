Össztűz alá került Bill Gates - Kemény véleményt mondott az emberiség legnagyobb problémájáról, nem volt benne sok köszönet

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Gates az Axios-nak adott hétfő esti interjújában részletesen beszélt a klímaváltozással kapcsolatos nézeteiről.

Örülök, hogy az emberek figyelnek"

- mondta, hozzátéve, hogy

manapság nehéz "árnyalt álláspontokat közvetíteni".

Az október 28-án közzétett feljegyzés széleskörű és heves reakciókat váltott ki. Számos konzervatív vezető - köztük Donald Trump is - üdvözölte azt, amit a milliárdos filantróp teljes visszavonulásaként értelmeztek a klímavédelmi kérdésekben.

Ez a feljegyzés óriási félreértelmezése"

- reagált Gates Trump és mások hasonló kijelentéseire. Hangsúlyozta, hogy mind a klímaváltozás kezelésére, mind a közegészségügyi intézkedésekre fordított támogatásai növekednek.

Gates visszautasította azokat a klímatudósoktól érkező kritikákat is, amelyek szerint hamis ellentétet állított fel a klímavédelmi erőfeszítések és a segélyezési rendszerek között.

Milyen világban élnek?"

- kérdezte, majd kifejtette, hogy a szegényebb országoknak nyújtott külföldi segélykeretek gyakran valóban választásra kényszerítenek a klíma és az egészségügy között.

A beszélgetés során Gates röviden kitért a geomérnöki megoldások vitatott témájára is. Elmondta, hogy a társadalomnak fontolóra kellene vennie a geomérnöki technológiákat - amelyek átmenetileg csökkenthetnék a globális hőmérsékletet - ha a bolygó eléri az úgynevezett "billenőpontokat", ahol nem lineáris éghajlati változások következnek be.

Bár Gates maga is finanszíroz geomérnöki kutatásokat, aggodalmát fejezte ki, hogy az ilyen technológiák gyengíthetik a kibocsátáscsökkentés melletti érveket, és hangsúlyozta, hogy meg kell érteni a geomérnöki beavatkozások helyi hatásait is.

