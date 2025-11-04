Putyin bekeményít: megindultak a fegyverek Trump holdudvarába, Oresnyik rakétákat telepíthetnek Amerikába

Oroszország folyamatosan szállítja a fegyvereket Venezuelának, sőt, elképzelhető, hogy az Oresnyik típusú MIRV-robbanófejjel felszerelt nagy hatótávolságú rakétát is átadják majd – mondta Alekszej Zsuravjlov, az orosz Duma védelmi testületének alelnöke az orosz médiának.

Zsuravjlov azt mondta: Oroszország továbbra is Venezuela legfontosabb hadiipari és haditechnikai partnere, folyamatosan szállítanak fegyvereket a latin-amerikai országnak, kezdve kézifegyverektől egészen katonai repülőgépekig.

Az amerikaiakat érheti pár meglepetés”

– mondta az orosz politikus, arra is kitért, hogy Sz-300VM, Pancír Sz-1 és Buk-M2E légvédelmi rendszereket már átadtak Caracasnak.

Elmondta: Nicolas Maduro venezuelai elnök kért nagy hatótávolságú rakétákat és repülőgépeket is Moszkvától,

Oroszországot pedig szerinte nem gátolja egyetlen nemzetközi egyezmény sem abban, hogy nagy hatótávolságú rakétákat, például Kalibr cirkálórakétákat vagy akár Oresnyik MIRV-robbanófejjel felszerelt nagy hatótávolságú rakétákat adjanak át Venezuelának.

Oroszország szinte biztosan küldött a napokban egy nagyobb fegyverszállítmányt Venezuelának, a múlt héten a Wagner csoport egyik szállítógépe landolt a latin-amerikai országban.

(Militarnij nyomán)

Címlapkép forrása: Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images