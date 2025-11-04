  • Megjelenítés
Putyin bekeményít: megindultak a fegyverek Trump holdudvarába, Oresnyik rakétákat telepíthetnek Amerikába
Globál

Putyin bekeményít: megindultak a fegyverek Trump holdudvarába, Oresnyik rakétákat telepíthetnek Amerikába

Portfolio
Oroszország folyamatosan szállítja a fegyvereket Venezuelának, sőt, elképzelhető, hogy az Oresnyik típusú MIRV-robbanófejjel felszerelt nagy hatótávolságú rakétát is átadják majd – mondta Alekszej Zsuravjlov, az orosz Duma védelmi testületének alelnöke az orosz médiának.

Zsuravjlov azt mondta: Oroszország továbbra is Venezuela legfontosabb hadiipari és haditechnikai partnere, folyamatosan szállítanak fegyvereket a latin-amerikai országnak, kezdve kézifegyverektől egészen katonai repülőgépekig.

Az amerikaiakat érheti pár meglepetés”

– mondta az orosz politikus, arra is kitért, hogy Sz-300VM, Pancír Sz-1 és Buk-M2E légvédelmi rendszereket már átadtak Caracasnak.

Elmondta: Nicolas Maduro venezuelai elnök kért nagy hatótávolságú rakétákat és repülőgépeket is Moszkvától,

Még több Globál

Kína felvillantotta a forradalmi hiperszonikus fegyverét: olyan technológiával rendelkezik, ami még az amerikaiakat is megelőzi

Teljes a káosz Amerikában: összeomlás szélén a közlekedés, jövő héten légtérzár jöhet

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Oroszországot pedig szerinte nem gátolja egyetlen nemzetközi egyezmény sem abban, hogy nagy hatótávolságú rakétákat, például Kalibr cirkálórakétákat vagy akár Oresnyik MIRV-robbanófejjel felszerelt nagy hatótávolságú rakétákat adjanak át Venezuelának.

Oroszország szinte biztosan küldött a napokban egy nagyobb fegyverszállítmányt Venezuelának, a múlt héten a Wagner csoport egyik szállítógépe landolt a latin-amerikai országban.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, mit szállított a rejtélyes orosz repülőgép: veszélyes fegyvereket kapott Trump ellensége - Bajban az amerikai légierő?

Rejtélyes orosz gép landolt az utolsó pillanatban – Erősítést kapott Putyintól Donald Trump esküdt ellensége?

(Militarnij nyomán)

Címlapkép forrása: Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Bréking! Orbán Viktor bejelentette, hogy januártól jön a 14. havi nyugdíj
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility