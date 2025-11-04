  • Megjelenítés
Putyin szerint a NATO leleplezte az oroszok legújabb csúcsfegyverét, de ami ezután jött, arra senki sem számított
Putyin szerint a NATO leleplezte az oroszok legújabb csúcsfegyverét, de ami ezután jött, arra senki sem számított

Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt, hogy a NATO egyik felderítőhajója folyamatosan követte a Burevesztnyik csúcsrakétát – közölte a TASzSz.

Az államfő szerint a nyugati katonai-biztonsági szövetség egyik járműve október 21-én a Burevesztnyik-cirkálórakéta tesztelési övezetében tartózkodott, és megfigyeléseket végzett. Ezt a kijelentést Putyin akkor tette, amikor díjátadó ünnepségen vett részt a legújabb orosz fegyver fejlesztői kitüntetésére. Az igazi fordulatot azonban az jelentette, hogy miképpen reagált a felismerésre az orosz elnök:

Azt hiszem, külföldi szakemberek is képesek voltak ezt ellenőrizni, mivel egy NATO felderítő hajó folyamatosan jelen volt a térségben az október 21-i Burevesztnyik-tesztek során. Nem avatkoztunk bele a műveleteibe. Hadd lássák

– emelte ki.

Ezek szerint tehát egyáltalán nem zavarta, hogy az ellenségesnek titulált jármű a közelben tartózkodik és állítása szerint adatokat gyűjt az orosz kísérletről. Moszkva szerint a fejlesztés során egy olyan cirkálórakétát sikerült létrehozniuk, amelynek a hatótávolsága minden eddigi rendszer teljesítményét felülmúlja.

