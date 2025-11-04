Ritka égi jelenség közeleg: lélegzetelállító látvány lesz Magyarországról nézve, szabad szemmel is

A szuperhold jelenségét az teszi lehetővé, hogy a Hold pályája a Föld körül nem tökéletes kör, hanem ellipszis, így időnként az átlagosnál jobban megközelíti a bolygónkat.

Szuperholdról akkor beszélünk, amikor a telihold egybeesik azzal az időszakkal, mikor a Hold a Földhöz mért legközelebbi pontjának 10%-án belül jár.

Ilyenkor közelsége miatt a telihold a szokásosnál nagyobbnak és fényesebbnek látszik.

2025. november 5-én a Hold kevesebb mint 357 ezer kilométerre lesz a Földtől.

Ez lesz az év legközelebbi teliholdja, vagyis a legnagyobb szuperhold.

A korábbiakhoz képest átlagosan 8%-kal nagyobbnak és mintegy 16%-kal fényesebbnek látszik majd.

