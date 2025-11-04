  • Megjelenítés
Szivárognak az információk: nagyon úgy néz ki, szétlőtték az orosz árnyékflottát
Globál

Szivárognak az információk: nagyon úgy néz ki, szétlőtték az orosz árnyékflottát

Portfolio
Az eddig ismertnél is súlyosabb csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált, a legfrissebb információk szerint legalább 5 hajóban komoly károk keletkeztek, valamint a terminál helyreállítása is rengeteg munkát igényel.

2025. november 2-án éjjel az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) támadást hajtott végre a Krasznodarban található orosz kikötő ellen.

Kapcsolódó cikkünk

Nappallá vált az éjszaka Oroszországban - Egy fél kikötőt lángba borítottak az ukrán drónok

A „Kém Dosszié” (Dosze Spiona) nevű Telegram-csoport értesülése szerint a támadást 12 kamikaze drónnal hajtották végre.

A támadás az eddig ismertnél is súlyosabb következményekkel járt:

Még több Globál

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Azt mondják az oroszok, eldőlt a csata: stratégiai győzelmet szerzett meg Moszkva – Menekülnek az ukrán katonák

Kettészakadt egy egész ország: megérkezett eddigi legbrutálisabb szakaszába az elfeledett háború

  • A „Nord” elnevezésű kisméretű hajó megsemmisült,
  • a Pollux nevű panamai tartályhajón tűz ütött ki, miközben a fedélzetén 40 ezer tonna kőolajtermék volt;
  • a Chai nevű libériai hajón 56 ezer tonna kőolajtermék felett lobbantak lángok;
  • a rakomány nélkül bent horgonyzó Coast Bustert (Bahamák) és Szaturnt (Oroszország) is találat érte.

Megrongálódott ezen kívül egy szállítóvezeték, valamint több berendezés is a kikötőben.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Elmondta a Kreml, milyen sors vár Ukrajnára a háború után - Moszkva már meghozta a döntést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility