Támadást indított Oroszország a Dunánál – Riadóztatni kellett a NATO vadászgépeit

A román védelmi minisztérium ma éjjel négy vadászgépet is riadóztatott a Duna fekete-tengeri deltájától északra támadó oroszok miatt - írják ukrán lapok a román Digi24-re hivatkozva.

A bukaresti védelmi tárca szerint

a gépek parancsnokai felhatalmazást kaptak a beavatkozásra, ha bármilyen légi eszköz belépne a román légtérbe.

Végül nem észleltek illetéktelen behatolást, és román területen fekvő roncsokat sem fedeztek fel.

A felderítőrendszerek radarjelzései nyomán 00:17-kor két F-16-os vadászgép szállt fel a Ialomița megyei Fetești légibázisról. Ezután nem sokkal, 02:45-kor két német Eurofighter Typhoon is a levegőbe emelkedett a Constanța megyei Mihail Kogălniceanu támaszpontról. Feladatuk Románia légterének figyelése és biztosítása volt.

Ma éjjel ukrajna Odessza régiójában az orosz erők két hullámban is tömeges dróncsapásokat mértek az energetikai és kikötői infrastruktúrára

- ezt az MTI tudósítása alapján Oleh Kiper közölte, az Odessza megyei katonai közigazgatás vezetője. A becsapódások tüzet okoztak, illetve megrongálták az útburkolatot, több ipari épületet és berendezéseket is. A tüzet gyorsan eloltották, nincsenek áldozatok vagy sérültek, és áramkimaradás sem történt az Ukrinform szerint.

Románia legutóbb október 21-22-én éjjel riasztott vadászgépeket légtérvédelmi feladatokra, amikor Oroszország szintén nagyszabású csapásokat mért a szomszédban.

Október 15-én Ionuț Moșteanu román védelmi miniszter megerősítette, hogy

bukarest kész lelőni a légterébe lépő drónokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images