  • Megjelenítés
Támadást indított Oroszország a Dunánál – Riadóztatni kellett a NATO vadászgépeit
Globál

Támadást indított Oroszország a Dunánál – Riadóztatni kellett a NATO vadászgépeit

Portfolio
A román védelmi minisztérium ma éjjel négy vadászgépet is riadóztatott a Duna fekete-tengeri deltájától északra támadó oroszok miatt - írják ukrán lapok a román Digi24-re hivatkozva.

A bukaresti védelmi tárca szerint

a gépek parancsnokai felhatalmazást kaptak a beavatkozásra, ha bármilyen légi eszköz belépne a román légtérbe.

Végül nem észleltek illetéktelen behatolást, és román területen fekvő roncsokat sem fedeztek fel.

A felderítőrendszerek radarjelzései nyomán 00:17-kor két F-16-os vadászgép szállt fel a Ialomița megyei Fetești légibázisról. Ezután nem sokkal, 02:45-kor két német Eurofighter Typhoon is a levegőbe emelkedett a Constanța megyei Mihail Kogălniceanu támaszpontról. Feladatuk Románia légterének figyelése és biztosítása volt.

Még több Globál

84 évesen elhunyt Dick Cheney, az USA 46. alelnöke

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Már a hadserege készletét is kisöpörte Európa egyik legerősebb országa: szép csendben átadta minden AS-90-esét Ukrajnának

Ma éjjel ukrajna Odessza régiójában az orosz erők két hullámban is tömeges dróncsapásokat mértek az energetikai és kikötői infrastruktúrára

- ezt az MTI tudósítása alapján Oleh Kiper közölte, az Odessza megyei katonai közigazgatás vezetője. A becsapódások tüzet okoztak, illetve megrongálták az útburkolatot, több ipari épületet és berendezéseket is. A tüzet gyorsan eloltották, nincsenek áldozatok vagy sérültek, és áramkimaradás sem történt az Ukrinform szerint.

Románia legutóbb október 21-22-én éjjel riasztott vadászgépeket légtérvédelmi feladatokra, amikor Oroszország szintén nagyszabású csapásokat mért a szomszédban.

Október 15-én Ionuț Moșteanu román védelmi miniszter megerősítette, hogy

bukarest kész lelőni a légterébe lépő drónokat.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Elmondta a Kreml, milyen sors vár Ukrajnára a háború után - Moszkva már meghozta a döntést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility