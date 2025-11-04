Teljes a káosz Amerikában: összeomlás szélén a közlekedés, jövő héten légtérzár jöhet

Sean Duffy közlekedési miniszter kedden jelentette be, hogy ha a kormányzati leállás a jövő hétig folytatódik,

kénytelenek lehetnek lezárni az Egyesült Államok légterének bizonyos részeit.

Ha egy héttel későbbre tekintünk, tömeges káoszt, jelentős járatkéséseket és törléseket fognak tapasztalni, és előfordulhat, hogy a légtér egyes részeit le kell zárnunk, mert egyszerűen nem tudjuk kezelni a helyzetet a légiforgalmi irányítók hiánya miatt"

- fogalmazott a miniszter.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) adatai szerint a jelentősebb légiforgalmi irányító központok közel 50 százaléka szembesül személyzeti hiánnyal. A légiforgalmi irányítók a leállás ideje alatt fizetés nélkül kötelesek dolgozni.

Duffy vasárnap az ABC News műsorában kijelentette:

Késleltetni fogunk, törölni fogunk egyes járatokat az országos légtérben, hogy biztosítsuk az emberek biztonságát."

Nyilatkozata idején éppen felszállási tilalom volt érvényben a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren.

Kockázatos, ha egy irányító két ember helyett dolgozik"

- tette hozzá a miniszter.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images