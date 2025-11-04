Titokzatos katonai repülőgépek bukkantak fel a rejtélyes bázison: így keveredik bele a világ egyik leggazdagabb országa a véres háborúba

A Szomáliához tartozó, de lényegében szakadár Puntföldön Bosaso repülőterén rendszeresen landolnak nagy teherszállító repülőgépek, amelyek az Egyesült Arab Emírségekből érkeznek. A repülőtéren dolgozó források szerint ezek a szállítmányok végül a szudáni Gyorsreagálású Támogató Erőkhöz (RSF) kerülnek, amely nemrég foglalta el Észak-Dárfúr fővárosát, el-Fásert, és súlyos atrocitásokat követett el a civil lakosság ellen. A repülőkövetési adatok szerint az Emírségek egyre gyakrabban használja a bosasói repülőteret.

A be- és kirakodás során erős őrizet alatt állnak, mivel érzékeny anyagokat és logisztikát szállítanak, amelyeket nem hoznak nyilvánosságra

- nyilatkozta egy Abdullahi álnéven megszólaló helyi rendőrparancsnok.

A bosasói kikötő egyik vezető tisztviselője elmondta, hogy az elmúlt két évben az Emírségek több mint 500 000 veszélyesnek jelölt konténert juttatott át Bosasón. Ezek a szállítmányok - a szokásos rakományokkal ellentétben - nem tartalmaznak leírást a tartalmukról. A konténereket gyorsan átszállítják a repülőtérre és berakodják a várakozó repülőgépekbe. A repülőtéren több, megerősített katonai létesítmény található, köztük egy, amelyet az Emírségek parancsnokai és feltehetően dél-afrikai biztonsági személyzet foglal el. A repülőtértől északra egy külön tábor található, ahol kolumbiai zsoldosok állomásoznak, akik részt vesznek a szudáni háborúban.

A lap szerint a kolumbiai személyzet nemzetközi kereskedelmi járatokon érkezik Bosasóba, szinte minden nap áthaladnak a repülőtéren, mielőtt továbbutaznának Szudánba, ahol az RSF oldalán harcolnak.

A táborban egy új kórházat is építettek, ahol a Szudánban megsebesült katonákat kezelik. Az Egyesült Államok kormánya az év elején megállapította, hogy „az RSF tagjai és a velük szövetséges milíciák népirtást követtek el Szudánban”, és ezt a következtetést számos emberi jogi csoport is megerősítette.

Martin Plaut, az Afrika szarván zajló konfliktusokra szakosodott akadémikus szerint az Emírségek részvételét a szudáni háborúban elsősorban az arany megszerzése és a regionális befolyás kiterjesztése motiválja. Puntföld stratégiai elhelyezkedése és relatív függetlensége ideális műveleti bázissá teszi az Emírségek számára.

A puntföldi hatóságok bűnrészesek lehetnek, és esetleg felelősségre vonhatók

- mondta Plaut, miután a Nemzetközi Büntetőbíróság helyettes ügyésze júliusban közölte az ENSZ Biztonsági Tanácsával, hogy „megalapozott okuk van azt hinni”, hogy Szudánban háborús bűncselekményeket és emberiesség elleni bűntetteket követnek el.

