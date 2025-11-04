  • Megjelenítés
Trump nem óvatoskodott: a legnagyobb rivális tisztában van „lehetséges következményekkel”, ha ezt megteszik
Trump nem óvatoskodott: a legnagyobb rivális tisztában van „lehetséges következményekkel”, ha ezt megteszik

Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy Kína „tisztában van a következményekkel”, amennyiben háborút indít Tajvan elfoglalására – számolt be a Focus Taiwan.

Az amerikai elnök megismételte a korábbi kijelentését, amely szerint Peking nem fogja elszánni magát katonai akcióra, ameddig ő vezeti az Egyesült Államokat. Trump a CBS 60 Minutes című műsorában beszélt egy lehetséges invázióról, ami szerinte még egy darabig nem fog bekövetkezni, mivel a kínai vezetők tisztában vannak a „lehetséges következményekkel”. Ez a kijelentés annak fényében jelentős, hogy október 30-án az amerikai elnök Dél-Koreában találkozott kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel.

(Hszi) nyíltan kijelentette, és az emberei is nyíltan kijelentették a találkozókon, hogy »soha semmit sem tennénk, amíg Trump elnök az elnök«, mert ismerik a következményeket

– mondta a műsorban.

Ezt követően felmerült a kérdés, hogy Washington mit lépne, amennyiben valóban sor kerülne egy katonai akcióra a keleti nagyhatalom részéről a sziget bekebelezésére, de erre ne nem adott választ Trump.

Nem akarok olyan fickó lenni, aki pontosan megmondja, mi fog történni, ha történik valami

– indokolta, hogy miért nem fedi fel a kártyáit.

Az amerikai elnök azt is elmondta, hogy Tajvan kérdése nem került szóba a múlt heti csúcson, de szerinte mindez nem számít. Azt is hozzátette, hogy

a távolság sem számít, mivel Hszi „megértette mi fog történni”.

Címlapkép forrása: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

