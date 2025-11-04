Ultimátumot adott Donald Trump ősi riválisainak: ha ezt nem lépik meg, 42 millió amerikai marad segély nélkül

Trump kedden a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében azt állította, hogy a SNAP-támogatásokat, amelyek 42 millió amerikai élelmezését segítik,
csak akkor folyósítják újra, ha a demokraták megszavazzák a kormányzat újranyitását célzó átmeneti finanszírozási törvényjavaslatot.
Trump adminisztrációja egy nappal korábban még azt nyilatkozta, hogy a novemberi SNAP-juttatások költségeinek felét kifizetik.
Jack McConnell bíró pénteken arra utasította az adminisztrációt, hogy a tartalékalapból minél előbb fizesse ki a SNAP-juttatásokat, és vizsgálja meg, hogy más szövetségi forrásokat is fel lehet-e használni a program teljes finanszírozására a kongresszusi költségvetés hiányában.
A SNAP-juttatások folytatása körüli vita az október 1-jén kezdődött kormányzati leállás egyik fő kérdésévé vált. Korábbi elnöki adminisztrációk a kormányzati leállások idején is folytatták a SNAP-kifizetéseket.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
