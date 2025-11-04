  • Megjelenítés
Valóra válhat az ukránok rémálma: ezzel az orosz fejlesztéssel szemben már szinte teljesen tehetetlenek
Valóra válhat az ukránok rémálma: ezzel az orosz fejlesztéssel szemben már szinte teljesen tehetetlenek

Portfolio
Ukrán lapok számoltak be az Ukrán Védelmi Hírszerzés, más néven GUR beszámolójáról, amely szerint az orosz légibombák minden eddiginél nagyobb hatótávolságban veszélyesek.

Moszkva nyugati és kínai alkatrészekkel sikeresen javította a légibombái hatótávolságát, ezeknek köszönhetően az eddig 140 helyett már akár 200 kilométerre is képesek lehetnek a célba találni. Mindez azért jelent súlyos gondot az ukránoknak, mivel a légvédelmi egységeik már így is komolyan túlterheltek, most ráadásul úgy tudnak támadni a vadászbombázók, hogy nem lépnek be a veszélyes zónákba. Mindez egyben azt is jelenti, hogy Oroszország az eddigieknél több várost tud majd ezekkel támadni, beleérve a fővárost, Kijevet is.

Az új bomba sem lesz kivétel, és akár 200 km-es hatótávolsága lehetővé teszi az orosz repülőgépek számára, hogy az ukrán légvédelmi rendszerek hatótávolságán kívül maradjanak

– jelentette a hírszerzés.

Mindez azt jelentheti, hogy olyan infrastrukturális elemeket és központokat is támadások érhetnek, amelyeket korábban védettnek tekintettek. A hírszerzés részletezte a fejlesztéshez használt alkatrészeket is. Szerintük ezek

többsége Kínából származik, viszont hozzátették, hogy nyugati gyártmányok is feltűnnek, például svájci vagy amerikai vállalatok által előállított eszközök.

A megnövekedett hatótávolság a légitámadások esetén azt jelenti Ukrajnának, hogy a frontvonal közelében átalakítsák a taktikáikat. Újra kell gondolni a védelmi zónákat, valamint a felderítésben kell növekedést elérniük.

Címlapkép forrása: Oleksii Samsonov/Global Images Ukraine via Getty Images

