Végre kiderült, mit csinálnak az oroszok a zsákmányolt NATO-páncélosokkal – Itt van a leleplező videó
Végre kiderült, mit csinálnak az oroszok a zsákmányolt NATO-páncélosokkal – Itt van a leleplező videó

Portfolio
Úgy néz ki, elkezdték hasznosítani az orosz katonák az Ukrajnától zsákmányolt katonai felszereléseket – videó jött arról, ahogy egy olyan orosz T-80-as harckocsi dolgozik a frontvonalon, amelyre egy M2 Bradley lövészpáncélosról leszedett reaktív páncélzatot hegesztettek fel.

Az ukrán haderő még Joe Biden elnöktől kapott több száz M2A2 ODS-SA Bradley lövészpáncélost – ezek egy részét egy úgynevezett BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles – Bradley Reaktív Páncélzat) kiegészítővel együtt szállították le. A moduláris rendszer lényege, hogy a Bradley gyalogsági harcjármű reaktív páncélzatot biztosító, úgynevezett ERA-téglákat kap, melyek beérkező ellenséges lövedékek, például páncéltörő rakéták elhárításában segítik a jármű személyzetét.

Most egy olyan videó jött a frontról, melyen az látható, ahogy az orosz hadsereg tagjai egy T-80BV harckocsi oldalára rakták fel a BRAT kit ERA-tégláit.

 A harcjármű egyébként jól láthatóan épp átépítés alatt áll, a páncéltestre egy igencsak látványos, ámbár félkész állapotú drónketrecet is felhelyeztek.

Érdemes megjegyezni, hogy a BRAT rendszer elemei eredetileg nem kompatibilisek az orosz harcjárművekkel. Ahhoz, hogy az ERA-blokkokat egy T-80BV-re fel tudják szerelni, a katonáknak rögtönzött rögzítőkonzolokat vagy szereléksíneket kellett kialakítaniuk.

Ukrajna körülbelül 300 Bradley páncélost kapott az USA-tól, ebből majdnem 200-at dokumentáltan elvesztettek már a háború során.

Címlapkép forrása: Andriy Zhyhaylo/Obozrevatel/Global Images Ukraine via Getty Images

