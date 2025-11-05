Áll a bál az amerikai nukleáris tesztek körül – A Kreml egyszerűen nem érti, mire gondolhatott Trump

Donald Trump amerikai elnök október végén rendelte el, hogy indítsák újra a nukleáris teszteket, mert az Egyesült Államok nem maradhat le Kína és Oroszország mögött.

Peszkov kedd este azt mondta, hogy sem Oroszország, sem Kína nem indította újra a nukleáris kísérleteket. Hozzátette: egyelőre nem világos, pontosan mire gondolt az amerikai elnök.

Még mindig valamiféle tisztázásra van szükségünk az amerikai féltől, mert sem Oroszország, sem Kína nem folytat újra nukleáris teszteket

– jelentette ki Peszkov.

Jelenleg egyszerűen nem tudjuk megmondani, hogy mi járt az Egyesült Államok elnökének fejében

– tette hozzá.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország és Kína továbbra is elkötelezett az Átfogó Atomcsend Szerződés mellett. Korábban azt is jelezte, hogy Moszkva nem érti Trump azon kijelentését, miszerint más országok nukleáris tesztelésbe kezdtek, mivel nem rendelkeznek ilyen információval.

Trump múlt pénteken újságíróknak megismételte: az Egyesült Államok újrakezdi a nukleáris tesztelést, de nem adott egyértelmű választ arra, hogy ez kiterjed-e a hidegháború idején gyakori, föld alatti kísérletekre.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter vasárnap közölte, hogy az elnök által elrendelt nukleáris fegyvertesztek egyelőre nem járnak nukleáris robbanásokkal, hanem rendszerteszteket jelentenek. Elmondása szerint ezek a vizsgálatok a nukleáris tölteten kívüli összes komponens működőképességét ellenőrzik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször kijelentette: ha bármely ország nukleáris kísérlethez folyamodik, Oroszország is így tesz. A posztszovjet Oroszország még soha nem hajtott végre nukleáris kísérletet. A Szovjetunió legutóbb 1990-ben, az Egyesült Államok 1992-ben, Kína pedig 1996-ban tesztelt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images