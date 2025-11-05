Csúfos vereséget szenvedett Trump pártja, pezsgőt bonthatnak a demokraták – Gyülekeznek a viharfelhők a Fehér Ház felett

Íme az eredmények

Virginiában és New Jersey-ben is pezsgőt bonthatott a Demokrata Párt:

centrista jelöltjeik mindkét – alapvetően demokraták felé hajló – államban legalább 13 százalékpontot vertek a republikánus ellenfeleikre.

Az ex-CIA-ügynök és kongresszusi képviselő, a demokrata Abigail Spanberger a voksok 57,5%-át zsebelte be, ezzel ő lett Virginia első női kormányzója.

Ezt a kitüntetést az eddigi alkormányzótól, Winsome Earle-Searstől vette el, aki csupán 42,3%-ot szerzett, így az inkumbens republikánustól, Glenn Youngkintól nem szakadt meg a "páratlan években" kormányzót választó Virginia 1977 óta érvényes hagyománya, miszerint az éppen regnáló elnökkel ellentétes párt – ezúttal a demokraták jelöltje –győzedelmeskedik.

Mindez azt jelenti, hogy

nem szakadt meg a "páratlan években" kormányzót választó Virginia 1977 óta érvényes hagyománya,

miszerint az éppen regnáló elnökkel ellentétes párt – ezúttal a demokraták jelöltje –győzedelmeskedik. Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy a DecisionDesk HQ összesítése alapján a felmérések csupán 9 pontos demokrata diadalt vártak, a megélhetési kérdéseket priorizáló Spanberger ezzel szemben 15 pontot vert ellenfelére egy olyan államban, ahol Kamala Harris csupán 6 ponttal előzte meg Donald Trumpot a tavalyi elnökválasztáson.

Sőt, a virginiai demokraták két másik eredmény miatt is ünnepelhetnek:

az alkormányzójelöltjük mellett Jay Jones is besöpörte az államügyészi pozíciót a hivatalban lévő republikánussal szemben, méghozzá magabiztos, 7 pontos fölénnyel. Mindezt annak ellenére, hogy Jones országos figyelmet is kiérdemelt botrányba keveredett: egy 2022-es privát üzenetváltásban arról értekezett, hogy legszívesebben fejbe lőné az állam egyik vezető republikánus politikusát, akinek a politikai álláspontját – szerinte – csak a gyermekei halála tudná megingatni. Mint írta, ha két golyója lenne, akkor is a republikánus kapná mindkettőt, ha Pol Pot és Adolf Hitler lenne a másik két lehetőség.

A demokraták emellett óriási többséget szereztek Virginia állami törvényhozásában is. A 100 tagú alsóházban 51-ről 64-re növelték mandátumszámukat, egyszóval 13 republikánus körzetet fordították át. A pártnak 1987 óta nem volt ekkora többsége a virginiai alsóházban.

Ha északabbra, New Jersey-be vesszük az irányt, ugyancsak demokrata üdvrivalgás visszhangzik Atlantic City partjainál.

A Spanbergerrel ugyanabba a "mérsékelt squadba" tartozó kongresszusi képviselőt, az egykori haditengerészeti helikopterpilótát és ügyészt, Mikie Sherrillt a voksok 56,2%-ával választották az állam kormányzójává.

Republikánus ellenfele, a harmadjára próbálkozó Jack Ciattarellinek nem sikerült faragni a négy évvel ezelőtti 3 pontos lemaradásán: mindössze 43,2%-ot szedett össze, ezzel 13 pontra nyílt az olló közte és demokrata ellenfele között.

Harris tavaly – Virigniához hasonlóan – csak 6 pontot vert Trumpra Jersey-ben, ami 2024-ben az egyik legerőteljesebben jobbra tolódott államok közé tartozott.

Sherrillnek, aki jócskán túlteljesítette a DDHQ átlagában szereplő 5 százalékpontos előnyét, olyat sikerült elérnie, amire évtizedek óta nem volt példa Jersey-ben:

az államban az 1960-as évek óta nem történt olyan, hogy ugyanaz a párt két ciklusnál több ideig tartsa magánál a kormányzói posztot.

Sherrill a két ciklust lehúzott, egyes felmérések szerint Trumpnál is népszerűtlenebb demokratát, Phil Murphyt követi a poszton.

Nem sokat kell utaznunk, hogy New York Citybe, a talán legnagyobb izgalommal követett választás helyszínére érkezzünk.

ugyanis A 34 éves, baloldali Zohran Mamdani lesz a metropolisz következő, és egyben egyik valaha volt legfiatalabb és első muszlim vallású polgármestere.

Az indiai gyökerű, az afrikai Ugandából az Egyesült Államokba vándorolt Mamdani a szavazatok 50,4%-át szerezte meg 97%-os feldolgozottságnál, ezzel összejött neki a sokak által lélektani határnak vélt abszolút többség. A hatalmas érdeklődést jól szemlélteti, hogy hosszú évtizedek óta nem szavaztak annyian a New York-i polgármester-választáson, mint idén, és mamdani előtt 1969 óta nem kapott egyetlen jelölt sem 1 milliónál több voksot.

A demokrata előválasztáson leszerepelt, de függetlenül induló ellenfelének, New York állam négy éve botrányos körülmények között lemondott volt kormányzójának, Andrew Cuomónak nem sikerült levetnie magáról a kegyvesztettség gúnyáját.

A Curtis Sliwára (aki svájcisapka nélkül sokkal jobban néz ki!) leadott szavazat Mamdanira leadott szavazat. Akár személyesen kedvelik Andrew Cuomót, akár nem, valójában nincs más választásuk. Rá kell szavazniuk, és remélni, hogy fantasztikus munkát végez. Ő képes rá, Mamdani viszont nem! Mamdani stratégiája, úgy látszik, működött, hiszen ha a bűnözés elleni aktivizmusáról és szókimondásáról ismert republikánus jelölt, Curtis Sliwa 7,1%-át összeadjuk Cuomo szavazatarányával, akkor sem jön ki a matek. Trump sokak által várt beavatkozása ugyanakkor arra jó lehetett, hogy elszipkázza Sliwa híveinek egy részét, hiszen a DDHQ még 18%-nyi republikánus voksolóról árulkodott a felmérések alapján.

Ha van rá mód, amivel meg lehet rémíteni egy zsarnokot, az az, ha felszámoljuk a feltételeket, amelyek lehetővé tették neki, hogy felhalmozza a hatalmát. Ezzel nem csak Trumpot állíthatjuk meg, hanem az utána következőket is. Tehát, Donald Trump, mivel tudom, hogy néz, négy szavam van önhöz: "Tekerje fel a hangerőt!"

- üzente a városban született és ott karriert építő elnöknek Mamdani győzelmi beszédben.

Kaliforniában szintén túlszárnyalták a felmérések, és talán a demokrata politikusok várakozásait: 71%-os feldolgozottságnál a választók 64%-a bólintott rá Gavin Newsom kormányzó népszavazási kezdeményezésére, miszerint az állam 2030-ig felfüggeszti a pártfüggetlen bizottság által húzott választókerületi határait, és ezáltal

elvesznek a republikánusoktól öt képviselői helyet a Kongresszusban.

Mindezt arra válaszul, hogy a republikánusok Texasban már "kirajzoltak" öt demokratát a körzetükből, Missouri pedig egyet. A soron kívüli gerrymanderingbe torkollt fegyverkezési verseny demokraták és republikánusok között tehát folytatódhat, és minden bizonnyal folytatódni is fog.

Ezen kívül több tucat amerikai államban tartottak még helyhatósági és egyéb választásokat. Georgiában például 2006 óta először akadt arra példa, hogy demokrata jelöltet szavazzanak meg egy állami alkotmányos tisztség betöltésére: mostantól két demokrata is ülni fog az elnökválasztásokon billegő államnak számító Georgia közszolgáltatási bizottságában. A testület döntései az energiaárakat befolyásolják például.

A szintén csatatérállam Pennsylvaniában eközben mindhárom demokrata legfelsőbb bírót megerősítették pozíciójában, így marad a liberális többség a választott csúcstestületben, ami az abortusz- vagy választási szabályozásra is hatással bír.

Mit lehet ebből leszűrni?

Az eredmények tükrében tehát kijelenthető:

kiváló választási éjszakán van túl a Demokrata Párt.

A 2024-es lelombozó választási vereség óta ez az első alkalom, hogy a párt szimpatizánsai okot kaptak az ünneplésre, a lelkesedési löketre minden bizonnyal úgy szomjazott már a bázis, mint a vízre. A republikánusoknak cserébe nem jött össze a bravúr New Jersey-ben, Virginiában is lesöpörték őket, és kisebb meglepetésre még a demokraták botrányba keveredett ügyészjelöltje is győzni tudott.

Ugyanakkor azt is kijelenthetjük: a két állam és kiváltképp New York City hagyományosan a demokraták felé hajlik, hiába Trump tavalyi javítása Jersey-ben és NYC-ban egyaránt.

mondhatni, nincs új a nap alatt, hiszen egy népszerűtlen elnök regnálása idején tartott választáson rendszerint az ellenzékben lévő párt indul előnyből.

Trump második ciklusának nettó megítélési mutatója pedig még a vele eddig kegyesebben bánó RealClearPolling átlaga szerint is az eddigi legalacsonyabbra, -11 százalékpontra zuhant (43,4 kedvező, 53,4 kedvezőtlen), miközben a Washington Post és a CNN polljai még baljósabb, -18, illetve -26 pontos megítélésről árulkodnak.

Emellett az is köztudott, hogy az összességében nézve magasabb végzettségű, egyre idősebb és tehetősebb demokrata hívek nagyobb eséllyel járulnak az urnákhoz az alacsonyabb részvétel mellett zajló időközik alkalmával, mint az inkább elnökválasztásokon aktív republikánusok, illetve MAGA-bázis.

a mostani eredmény Újabb bizonyíték tehát arra, hogy ha Trump személyesen nincs ott a szavazólapokon, akkor eléggé nagy bajban találják magukat a republikánusok.

Ezen túl viszont több tendenciát is kiolvashatunk az eredményekből, melyek láttán a Fehér Ház nem lehet valami elégedett:

a Trump győzelméhez 2024-ben jelentősen hozzájáruló, jobbra elmozdult társadalmi csoportokra nem igazán számíthattak most a republikánusok: miután Trump óriási előrelépést tett a latinók körében 2024-ben, és valószínűsíthető, hogy a hispánok szűk többsége rá ikszelt tavaly, az exit poll szerint New Jersey-ben a demokraták taroltak a spanyolajkúak körében 68%-31% arányban. A latinók által sűrűn lakott Hudson megye szintén Sherrill felé mozdult el az NBC adatelemzője szerint. Hudson County, NJ, home to several heavily Hispanic cities, loomed as a test of whether Ciattarelli could hold onto significant nonwhite gains that Trump made last year:2020: Biden +462021: Murphy +482024: Harris +28Tonight: Sherrill +49 — Steve Kornacki (@SteveKornacki) November 5, 2025

A fiatal férfiakat szintén kulcsfontosságú csoportként emlegették 2024-ben, a 30 év alatti férfiak körében ugyanakkor Mamdani 68%-26%-ra verte Cuomót. Virgina kertvárosias Loudon megyéjében mindeközben Spanberger zsebelte be a voksok több mint kétharmadát, ami jócskán meghaladja Harris 56%-os 2024-es eredményét. A virginiai eredményben persze a szomszédos Washington DC-t sújtó kormányzati leállás is szerepet játszhatott, hiszen rengeteg közszolga ingázik innen a fővárosba dolgozni, rengetegen közülük pedig kényszerszabadságon vannak.

Bár a demokrata jelöltek között jelentős ideológiai szakadék tátong, és kijelenthetjük, hogy a párton belüli, mérsékeltek és baloldali progresszívek között vívott "polgárháborút" (egyelőre) nem nyerte meg egyik oldal sem a tegnap alapján,

az közös volt Spanbergerben, Sherrillben és Mamdaniban, hogy a megélhetési és gazdasági kérdéseket helyezték kampányuk központjába.

A gazdaságpolitika és az infláció pedig az egyik legnagyobb gyenge pontja Trump elnökségének, már ami a közvélemény szerinti megítélést illeti.

New YouGov poll has Trump's overall approval at 39-58He's 10 points under water on immigration and 31 points under water on inflation and prices pic.twitter.com/QidPoK6ZEQ https://t.co/QidPoK6ZEQ — Greg Sargent (@GregTSargent) October 28, 2025

Ez a demokraták számára egyértelmű utat nyithat a 2026-os félidős választások előtt: ha bejön az NBC legutóbbi polljának azon része, hogy az amerikaiak jelenleg 50%-42% arányban demokrata ellenőrzésű Kongresszust szeretnének, akkor

meglehet, hogy nemcsak az alsóházat, hanem akár a szenátusi többséget is játszi könnyedséggel szerezhetik meg a demokraták egy év múlva.

Ez pedig totálisan kihúzná Trump alól a szőnyeget az elnöksége hátralévő időszakára nézve, bármennyire is igyekeznek a saját javukra gerrymanderelni a választókörzeteket.

