Egymás után érték a csapások Oroszországot – Támadás alá került Orjol
Egymás után érték a csapások Oroszországot – Támadás alá került Orjol

Portfolio
Ukrán jelentések szerint dróntámadás érte a Lukoil egy finomítóját a Nyizsnyij Novgorod-i területen, illetve egy petrolkémiai üzemet Baskíriában még keddre virradó éjjel. Orjol városa is támadás alá került szerdára virradó éjjel: robbanásokat lehetett hallani. Helyi lakosok rakétatámadásról is beszámoltak.

A Kyiv Independent beszámolója szerint ukrán drónok csapást mértek a Lukoil Nyizsnyij-Novgorod-i területen található olajfinomítójára. A lapnak nyilatkozó, az ukrán katonai hírszerzéshez (GUR) köthető forrás szerint keddre virradóra több mint 50, ukrán gyártású drón – köztük Bober és FPV-1 típusok – vett részt a hírszerzés, a fegyveres erők és a különleges műveleti erők közös akciójában.

Az interneten terjedő felvételeken lángok láthatók a létesítménynél, amelyet helyi megfigyelőcsatornák a támadás valószínű célpontjaként azonosítottak.

A Lukoil Nyizsnyij-Novgorodi finomítója Oroszország egyik legnagyobb üzeme; üzemanyaggal látja el a Moszkvai területet,

amely az ország benzinfogyasztásának mintegy 30 százalékát adja. Az éves feldolgozókapacitás körülbelül 17 millió tonna kőolaj; a gyár több mint ötvenféle terméket állít elő, köztük gépjármű-, repülőgép- és dízelüzemanyagot, valamint bitument és paraffint.

Az ukrán fegyveres erők vezérkara megerősített egy petrokémiai üzem elleni csapást is Baskíriában. Sztyerlitamakban keddre virradó éjszaka robbanásokat jelentettek.

A vezérkar szerint az üzem Oroszország vezető gyártója a repülőgép-kerozin komponenseinek, amelyeket repülőgép-üzemanyag előállításához használnak. Közlésük szerint az egyik műhely jelentős károkat szenvedett; a támadás teljes következményeit még vizsgálják.

Ugyancsak a Kyiv Independent számolt be arró, hogy szerdára virradó éjjel támadás alá került Orjol városa.

A helyi lakosok számos robbanást hallottak, és arról számoltak be, hogy rakéták is támadták a várost.

Andrej Klicskov orjoli kormányzó szerint ukrán drónok indítottak támadást a régió ellen, amelyeket az orosz légvédelem lelőtt. A lezuhant roncsdarabok ugyanakkor károkat okoztak egyes épületekben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

