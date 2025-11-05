Egymás után érték a csapások Oroszországot – Támadás alá került Orjol

Ukrán jelentések szerint dróntámadás érte a Lukoil egy finomítóját a Nyizsnyij Novgorod-i területen, illetve egy petrolkémiai üzemet Baskíriában még keddre virradó éjjel. Orjol városa is támadás alá került szerdára virradó éjjel: robbanásokat lehetett hallani. Helyi lakosok rakétatámadásról is beszámoltak.

A Kyiv Independent beszámolója szerint ukrán drónok csapást mértek a Lukoil Nyizsnyij-Novgorod-i területen található olajfinomítójára. A lapnak nyilatkozó, az ukrán katonai hírszerzéshez (GUR) köthető forrás szerint keddre virradóra több mint 50, ukrán gyártású drón – köztük Bober és FPV-1 típusok – vett részt a hírszerzés, a fegyveres erők és a különleges műveleti erők közös akciójában.

Az interneten terjedő felvételeken lángok láthatók a létesítménynél, amelyet helyi megfigyelőcsatornák a támadás valószínű célpontjaként azonosítottak.

Last night, drones hit Russia's Kstovo oil refineryThe Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, one of Russia's largest, is located in Novgorod Oblast, about 800 km from Ukraine. Supernova+, Ukraine context pic.twitter.com/qr7z6e2hr8 https://t.co/qr7z6e2hr8 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 4, 2025

A Lukoil Nyizsnyij-Novgorodi finomítója Oroszország egyik legnagyobb üzeme; üzemanyaggal látja el a Moszkvai területet,

amely az ország benzinfogyasztásának mintegy 30 százalékát adja. Az éves feldolgozókapacitás körülbelül 17 millió tonna kőolaj; a gyár több mint ötvenféle terméket állít elő, köztük gépjármű-, repülőgép- és dízelüzemanyagot, valamint bitument és paraffint.

Az ukrán fegyveres erők vezérkara megerősített egy petrokémiai üzem elleni csapást is Baskíriában. Sztyerlitamakban keddre virradó éjszaka robbanásokat jelentettek.

A vezérkar szerint az üzem Oroszország vezető gyártója a repülőgép-kerozin komponenseinek, amelyeket repülőgép-üzemanyag előállításához használnak. Közlésük szerint az egyik műhely jelentős károkat szenvedett; a támadás teljes következményeit még vizsgálják.

Ukrainian drones struck the Sterlitamak Petrochemical Plant in Bashkortostan, over 700 miles from Ukraine. The facility, a major hub for refined oil products and synthetic rubber, is now burning. Multiple explosions were confirmed by local authorities, dealing a serious blow to… pic.twitter.com/1tx7KsYwKX https://t.co/1tx7KsYwKX — NOELREPORTS (@NOELreports) November 4, 2025

Ugyancsak a Kyiv Independent számolt be arró, hogy szerdára virradó éjjel támadás alá került Orjol városa.

A helyi lakosok számos robbanást hallottak, és arról számoltak be, hogy rakéták is támadták a várost.

Andrej Klicskov orjoli kormányzó szerint ukrán drónok indítottak támadást a régió ellen, amelyeket az orosz légvédelem lelőtt. A lezuhant roncsdarabok ugyanakkor károkat okoztak egyes épületekben.

Explosions in Oryol occurred near the CHP plant, — OSINT analysis by ASTRAOn the night of November 5, residents of Oryol reported explosions. It was claimed that the local CHP plant was once again under attack. In one of the eyewitness videos, moments of the explosions were… pic.twitter.com/ilNCYuuNlc https://t.co/ilNCYuuNlc November 5, 2025

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images