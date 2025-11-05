  • Megjelenítés
Figyelmeztet a friss NATO-tagország: biztos vereséggel érne fel egy Oroszország elleni háború
A svéd légierő parancsnoka arra figyelmeztet, hogy a NATO akár elveszítheti a következő, Európában vívott döntő konfliktust, ha nem gyorsul fel gyökeresen a fegyverrendszerek fejlesztése és az innováció tempója - közölte a Breaking Defence.

Jonas Wikman, a svéd légierő parancsnoka egy konferencián kijelentette:

A fegyverrendszerek fejlesztési ütemét radikálisan fel kell gyorsítani, különben a NATO elveszítheti a következő, Európában vívott döntő konfliktust.

A svéd parancsnok hozzátette: ha nem képesek olyan gyorsan fejlődni és alkalmazkodni, mint Ukrajna, akkor egy jövőbeli Oroszország elleni háborút biztosan elveszít a NATO.

Szerinte Ukrajna példája mesterkurzus a felgyorsított alkalmazkodásból, és egyértelmű bizonyíték arra, hogy "aki a leggyorsabban tanul, az nyer". A konfliktusban látott technológiai változások kapcsán kiemelte: a taktikák szinte hétről hétre módosulnak. Kiemelte: a korábban Ukrajnának adott fegyverrendszereket ma már ritkán használják pontosan eredeti rendeltetésük szerint.

Wikman megállapításai egybeesnek más északi országok vezetőinek üzeneteivel is. Ők azt hangsúlyozzák, hátrébb kell szorítani a több éves fejlesztéseket, és minél hamarabb be kell vezetni az Ukrajnában kipróbált technológiákat.

A jövőbeli fenyegetésekre való felkészültség megteremtéséhez a légierőknek, az iparnak és az akadémiai szférának szorosabb együttműködésre van szüksége – hangsúlyozta Wikman.

Nem békeidőbeli partnerségekről beszélek, hanem háborús műveletekre alkalmas képességekről

– emelte ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

