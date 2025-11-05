  • Megjelenítés
Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát
Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát

Portfolio
Ha a NATO blokád alá helyezi Kalinyingrádot, Európa legrosszabb rémálma valóra válik: Oroszország katonai támadással fog válaszolni – fejtegeti Alekszander Artamonov orosz katonai szakértő a News.ru-nak.

Artamonov azzal vádolta meg a NATO-t, hogy „második Barbarossza-hadjáratot” terveznek Oroszország ellen, melynek lényege, hogy Lengyelország és a balti államok felől megtámadják Kalinyingrádot és Oroszország európai területeit.

Artamonov azt mondja: szerinte a NATO első körben blokádot tervez Kalinyingrád ellen a Balti-tenger elzárásával, majd „össze akarja kötni” ezt a régiót a Fekete-tengerrel (az orosz szakértő nem fejti ki, hogy egyfajta műveleti összekötésről vagy fizikai összekötésről beszél).

Arra viszont utal, hogy szerinte elképzelhető, hogy a Balti-tengeren nyílt katonai összecsapás robban ki a NATO és Oroszország közt,

hiszen az oroszok elkezdték katonai hajókkal kísérni azokat a polgári szállítóhajókat, melyeket a NATO sorra megpróbál lefoglalni, hogy nyomás alá helyezze Moszkvát.

Összességében Artamonov úgy látja: Kalinyingrád blokádja nem lenne hatékony, hiszen légi úton Oroszország továbbra is tud utánpótlást csoportosítani a területre, emellett szerinte a NATO-nak nincs elég erőforrása, hogy teljesen izolálja a térséget.

Megfenyegeti a NATO-t és Európát: ha mégis megpróbálják ezt az állítólagos tervet kivitelezni,

az orosz ellentámadás elpusztítaná Európa egy részét.”

Oroszország véleményvezérei és politikai vezetői napi szinten fenyegetik Európát támadással, majd ugyanazzal a lélegzetvétellel elmondják: Oroszország soha nem fogja megtámadni a NATO-t.

Címlapkép forrása: Viktor Vytolsky/Epsilon/Getty Images

