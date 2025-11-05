Kiszivárogtak Donald Trump háborús tervei – Nyílt támadás készül Oroszország szövetségese ellen, már csak egyetlen döntés van hátra

Az Egyesült Államok vezetése a hidegháború óta nem látott mennyiségű haditechnikai eszközt vont össze a Karib-tengeren, körülbelül egy tucat hadihajó és 10 ezer katona állomásozik a térségben, úton van még a régióba ráadásul a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó és ennek harci köteléke is.
Donald Trump amerikai elnök azt mondta múlt héten a sajtónak, hogy „nem hiszi,” hogy háborúba megy Venezuela és az USA, ugyanakkor
azt nem zárta ki, hogy limitált, különleges műveleti bevetést, szárazföldi támadást végrehajthat a latin-amerikai ország területén.
Erről semmilyen konkrétumot nem mondott, csak annyit közölt, hogy nem fog katonai terveket megosztani újságírókkal.
A New York Times konkrét információkat szerzett arról, hogy pontosan milyen katonai terveket raktak le tanácsadók, katonai vezetők Donald Trump asztalára és azt is megtudták bennfentes forrásokból, min dilemmázik most az amerikai elnök.
BIG: Washington Examiner report claims the U.S. military buildup near Venezuela, including warships, F-35s, Marines, and a submarine based in Puerto Rico, goes far beyond anti-drug patrols and could support seizing ports or airfields. While officially framed as… pic.twitter.com/hyng0sEdG7 https://t.co/hyng0sEdG7— Clash Report (@clashreport) October 3, 2025
A lényeg annyi, hogy Trump belső körének egy része, élen Marco Rubio külügyminiszterrel, azért lobbizik, hogy Trump buktassa meg Nicolas Maduro venezuelai elnököt – azzal érvelnek, hogy a latin-amerikai vezető egyrészt fontos szerepet játszik az USA-ba drogokat csempésző kartellhálózatok fenntartásában, másrészt
az USA hozzájuthat Venezuela olajkészletéhez, ami a legnagyobb a világon.
Trump nem döntött még, milyen úton haladjon tovább, állítólag főleg attól tart, hogy ha katonai műveletet kezd Venezuela ellen, ez csúfos kudarccal ér majd véget, amely aláássa majd az USA geopolitikai erejét és a haderőbe vett bizalmat.
Jelenleg a következő katonai opciókat mérlegeli Trump:
- Légitámadások Venezuela katonai bázisai ellen. Az amerikaiak szerint, ha ez sikerrel jár, Maduro elveszítheti a hadsereg támogatását, elképzelhető, hogy elmenekül Venezuelából máshova, ahol könnyebb lesz elkapni. A támadások viszont ellentétes hatást is kiválthatnak: nem kizárt, hogy a külföldi agresszió miatt Venezuela lakossága összezár a vezető mögött.
- Különleges erők bevetése azzal a céllal, hogy megöljék vagy elfogják Nicolas Madurót. Alapvetően külföldi vezetők elnöki parancsra való likvidálása teljesen törvénytelen lenne, viszont Trump itt tud azzal érvelni, hogy Maduró elsősorban „narkóterrorista,” akinek a fején vérdíj van, nem pedig egy független ország legitim vezetője.
- Venezuelai repterek és olajmezők elfoglalása nagyobb szárazföldi csapatok bevetésével. Itt, ahogy a második pontnál is, a fő kockázat az, hogy balul sül el a művelet és amerikai katonák, venezuelai civilek halnak meg, miközben Maduro hatalmon marad.
Felmerült emellett az is, hogy az USA titkosszolgálati eszközökkel távolítaná el Madurót, Trump nyíltan elismerte, hogy a CIA már dolgozik a latin-amerikai országban. Az NYT forrásai ugyanakkor azt mondták: ha Madurót ilyen eszközökkel meg lehetne buktatni, már évek óta nem lenne hatalmon Venezuelában.
A lap azt is megtudta, hogy
Trump inkább a légicsapások, dróncsapások felé hajlik,
hiszen nem akarja amerikai katonák életét kockára tenni. Végleges döntés azonban nincs és lehet, hogy rövidtávon nem is lesz: Trump úgy látja, ráér, elsősorban inkább nyomást akar gyakorolni Maduróra a térségben történő csapatösszevonással.
Közben Oroszország kavarja a kártyákat: Moszkva elkezdett nagy mennyiségű fegyvert szállítani szövetségesének, a Duma szerint légvédelmi rendszereket adtak eddig át és nagy hatótávolságú rakétákat is küldhetnek a jövőben.
Az amerikaiakat érheti pár meglepetés
- mondta Alekszej Zsuravjlov, az orosz Duma védelmi testületének alelnöke az orosz médiának néhány napja.
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
Vészhelyzet a világűrben: becsapódás érte a kínai űrhajót, bizonytalan a hazatérés időpontja
Elhalasztották az űrhajó indulását.
30 éve van tőzsdén az OTP – Történelmi csúcson ünnepel a bank
Ünnepélyes csengetéssel emlékeztek az eseményre.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Történelmi rekord dőlt meg az Egyesült Államokban: milliókat érint
Több mint 35 napja tart a leállás.
20 milliárdot kapott kézhez eddig a lakosság a 10 milliósra emelt felújítási programban
2007 előtt épült családi házakra vehető igénybe, kötelező a 30%-os energiamegtakarítás.
Háborús gazdaság indul Európában, de nem ez húz ki minket a válságból
Nem mindegy, hogy fegyverekre költik a pénzt, vagy értelmesebb dolgokra.
Lezuhant és felrobbant egy repülőgép, legalább heten meghaltak
A repülőteret lezárták.
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.