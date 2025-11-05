  • Megjelenítés
Kiszivárogtak Donald Trump háborús tervei – Nyílt támadás készül Oroszország szövetségese ellen, már csak egyetlen döntés van hátra
Kiszivárogtak Donald Trump háborús tervei – Nyílt támadás készül Oroszország szövetségese ellen, már csak egyetlen döntés van hátra

Donald Trump amerikai elnök komolyan mérlegelni, hogy megtámadja Venezuelát, a New York Times információkat szerzett arról, hogy pontosan milyen katonai forgatókönyveket vizsgál az amerikai elnök a Moszkvával szoros szövetséges latin-amerikai állammal szemben.

Az Egyesült Államok vezetése a hidegháború óta nem látott mennyiségű haditechnikai eszközt vont össze a Karib-tengeren, körülbelül egy tucat hadihajó és 10 ezer katona állomásozik a térségben, úton van még a régióba ráadásul a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó és ennek harci köteléke is.

Donald Trump amerikai elnök azt mondta múlt héten a sajtónak, hogy „nem hiszi,” hogy háborúba megy Venezuela és az USA, ugyanakkor

azt nem zárta ki, hogy limitált, különleges műveleti bevetést, szárazföldi támadást végrehajthat a latin-amerikai ország területén.

Erről semmilyen konkrétumot nem mondott, csak annyit közölt, hogy nem fog katonai terveket megosztani újságírókkal.

A New York Times konkrét információkat szerzett arról, hogy pontosan milyen katonai terveket raktak le tanácsadók, katonai vezetők Donald Trump asztalára és azt is megtudták bennfentes forrásokból, min dilemmázik most az amerikai elnök.

A lényeg annyi, hogy Trump belső körének egy része, élen Marco Rubio külügyminiszterrel, azért lobbizik, hogy Trump buktassa meg Nicolas Maduro venezuelai elnököt – azzal érvelnek, hogy a latin-amerikai vezető egyrészt fontos szerepet játszik az USA-ba drogokat csempésző kartellhálózatok fenntartásában, másrészt

az USA hozzájuthat Venezuela olajkészletéhez, ami a legnagyobb a világon.

Trump nem döntött még, milyen úton haladjon tovább, állítólag főleg attól tart, hogy ha katonai műveletet kezd Venezuela ellen, ez csúfos kudarccal ér majd véget, amely aláássa majd az USA geopolitikai erejét és a haderőbe vett bizalmat.

Jelenleg a következő katonai opciókat mérlegeli Trump:

  1. Légitámadások Venezuela katonai bázisai ellen. Az amerikaiak szerint, ha ez sikerrel jár, Maduro elveszítheti a hadsereg támogatását, elképzelhető, hogy elmenekül Venezuelából máshova, ahol könnyebb lesz elkapni. A támadások viszont ellentétes hatást is kiválthatnak: nem kizárt, hogy a külföldi agresszió miatt Venezuela lakossága összezár a vezető mögött.
  2. Különleges erők bevetése azzal a céllal, hogy megöljék vagy elfogják Nicolas Madurót. Alapvetően külföldi vezetők elnöki parancsra való likvidálása teljesen törvénytelen lenne, viszont Trump itt tud azzal érvelni, hogy Maduró elsősorban „narkóterrorista,” akinek a fején vérdíj van, nem pedig egy független ország legitim vezetője.
  3. Venezuelai repterek és olajmezők elfoglalása nagyobb szárazföldi csapatok bevetésével. Itt, ahogy a második pontnál is, a fő kockázat az, hogy balul sül el a művelet és amerikai katonák, venezuelai civilek halnak meg, miközben Maduro hatalmon marad.

Felmerült emellett az is, hogy az USA titkosszolgálati eszközökkel távolítaná el Madurót, Trump nyíltan elismerte, hogy a CIA már dolgozik a latin-amerikai országban. Az NYT forrásai ugyanakkor azt mondták: ha Madurót ilyen eszközökkel meg lehetne buktatni, már évek óta nem lenne hatalmon Venezuelában.

A lap azt is megtudta, hogy

Trump inkább a légicsapások, dróncsapások felé hajlik,

hiszen nem akarja amerikai katonák életét kockára tenni. Végleges döntés azonban nincs és lehet, hogy rövidtávon nem is lesz: Trump úgy látja, ráér, elsősorban inkább nyomást akar gyakorolni Maduróra a térségben történő csapatösszevonással.

Közben Oroszország kavarja a kártyákat: Moszkva elkezdett nagy mennyiségű fegyvert szállítani szövetségesének, a Duma szerint légvédelmi rendszereket adtak eddig át és nagy hatótávolságú rakétákat is küldhetnek a jövőben.

Az amerikaiakat érheti pár meglepetés

-  mondta Alekszej Zsuravjlov, az orosz Duma védelmi testületének alelnöke az orosz médiának néhány napja.

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

