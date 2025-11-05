Lelőttek egy orosz gyártmányú Il-76-ost, ráadásul állítólag kínai légvédelem

A szudáni Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) bejelentése szerint a gépet Babanusa térségében lőtték le.

Az általuk megosztott, közösségi médiában terjedő felvételek és beszámolók állítólag a nagy szállítógép roncsait mutatják. Az Il–76-osokat a Szudáni Légierő rendszeresen használja csapatok, felszerelés és utánpótlás mozgatására a bázisok között.

A Fighterbomber Telegram-csatorna - amelyik széles kapcsolatokat ápol az orosz légierővel - információi szerint a repülőgépet alig másfél hónapja vásárolták a szudániak Kirgizisztántól.

Ennek megfelelően a személyzet orosz civilekből állt, akik az RSF szerint mind életüket veszítették.

A Sudanese Air Force IL-76 transport aircraft with a Russian crew was shot down by Chinese FK-2000 air defense missile, killing all on board. https://t.co/pOK4w49nNb pic.twitter.com/YpdUqwvoNx https://t.co/pOK4w49nNb — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 5, 2025

Meg nem erősített jelentések szerint RSF egy kínai gyártmányú FK–2000-es légvédelmi rendszert vetett be, amelyet még az Egyesült Arab Emírségek szállított az RSF-nek.

A nagy teherbírású Il–76-osok kulcsszerepet játszanak a lázadók és a szudáni erők közötti harcokban: személyzetet és logisztikai támogatást szállítanak olyan bázisokra, amelyek a harcok miatt elszigetelődtek vagy közúton nem közelíthetők meg. A gép lelövése komoly stratégiai veszteség lenne a Szudáni Légierőnek, mert a típusból kevés áll rendelkezésre, és a jelenlegi körülmények között nehéz pótolni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images