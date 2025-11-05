Magyar katonák küzdenek a terrorizmus ellen: új döntés született a misszió jövőjéről

Meghosszabbította a magyar kormány a Magyar Honvédség iraki missziójának időtartamát 2026. december 31-ig – derül ki a legfrissebb magyar közlönyből.

A közzétett információk szerint Magyarország maximum 20, váltási időszakban 40 katonát és technikai eszközeiket állomásoztatja Irakban.

A magyar katonák feladata a partnerképesség-építés, a katonai segítségnyújtás, a tanácsadás, valamint a csapatkísérés.

A honvédség egy nagyobb, nemzetközi koalíció részeként dolgozik Irakban, melynek feladata az Iszlám Állam visszaszorítása; Magyarország ebben a terrorizmus elleni küzdelem, az illegális migrációs nyomás csökkentése és a keresztények védelme érdekében vesz részt.

