Már a szemünknek sem hihetünk: nem is az történik Pokrovszknál, amit egyes videók alapján gondolnánk

Az egyik ilyen videón például Pokrovszknál harcoló ukrán katonák tömegesen adják meg magukat az oroszoknak.

A videókhoz az oroszok különböző nyelvű feliratokat is mellékeltek.

A videókat terjesztő felhasználók egy koordinált hálózat tagjai lehetnek, amelyet azért hoztak létre, hogy a Kreml narratíváit terjesszék a külföldi közönség számára.

A CCD szerint azt a benyomást akarják létrehozni a külföldiek körében, hogy Ukrajna vesztésre áll, ezért értelmetlen a támogatása.

A központ szerint az ukrán katonák tömeges megadása Pokrovszknál az orosz katonai művelet információs összetevője.

A CCD szerint Moszkva különböző álhíreket is terjeszt az ukrán hadseregről, például hogy az ukránok parancsba adták, hogy le kell lőni az állásaikat elhagyó vagy a magukat megadó katonákat, vagy hogy az ukrán erők aknákat telepítenek lakóépületekbe. A dezinformáció elleni központ úgy véli, ilyeneket éppen az orosz hadsereg csinál.

