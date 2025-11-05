Meg is érkezett a válasz az amerikaiak atomfegyverekkel folytatott tesztjére - Oroszország is atombombákat fog próbálgatni

Vlagyimir Putyin ugyanakkor kiemelte, hogy Oroszország nem szándékozik kilépni a nukleáris kísérletek általános tilalmáról szóló atomcsendegyezményből (CTBT).
"Még a Szövetségi Gyűlésben 2023-ban elmondott beszédemben felhívtam a figyelmet arra, hogy ha az Egyesült Államok vagy más, a szerződésben részes államok ilyen kísérleteket végeznek, akkor Oroszországnak megfelelő módon kell reagálnia erre" - hangoztatta az elnök.
Andrej Belouszov védelmi miniszter az orosz biztonsági tanács ülésén azt javasolta az elnöknek, hogy haladéktalanul kezdjék meg a nukleáris kísérletek előkészítését. A tárcavezető szerint ez válasz lenne az Egyesült Államok lépéseire. Belouszov közölte, hogy az amerikai fél egy új nukleáris interkontinentális rakétán dolgozik, amely 13 ezer kilométert képes megtenni.
Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke a tanácskozáson arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok újraindíthatja nukleáris kísérleteit. Aggasztónak nevezte, hogy az amerikai fél részéről nem voltak hivatalos kommentárok Donald Trump elnök idevágó nyilatkozataira.
Az Egyesült Államok szerdán tesztelte Minuteman III nevű interkontinentális ballisztikus rakétáját. Ez egy héttel azután történt, hogy Trump bejelentette a nukleáris kísérletek újraindításának tervét.
Az amerikai elnök nyíltan nem mondta ki ugyan, de utalt arra, hogy a kísérletek újraindítása válasz az orosz "világvége-fegyverek" legutóbbi tesztjeire.
