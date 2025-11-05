  • Megjelenítés
Meg is érkezett a válasz az amerikaiak atomfegyverekkel folytatott tesztjére - Oroszország is atombombákat fog próbálgatni
Globál

Meg is érkezett a válasz az amerikaiak atomfegyverekkel folytatott tesztjére - Oroszország is atombombákat fog próbálgatni

MTI
Utasítást adott a nukleáris fegyverek tesztelésének előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozására az orosz elnök a külügy- és a védelmi minisztériumnak, valamint a biztonsági szolgálatoknak és a polgári hatóságoknak.

Vlagyimir Putyin ugyanakkor kiemelte, hogy Oroszország nem szándékozik kilépni a nukleáris kísérletek általános tilalmáról szóló atomcsendegyezményből (CTBT).

"Még a Szövetségi Gyűlésben 2023-ban elmondott beszédemben felhívtam a figyelmet arra, hogy ha az Egyesült Államok vagy más, a szerződésben részes államok ilyen kísérleteket végeznek, akkor Oroszországnak megfelelő módon kell reagálnia erre" - hangoztatta az elnök.

Andrej Belouszov védelmi miniszter az orosz biztonsági tanács ülésén azt javasolta az elnöknek, hogy haladéktalanul kezdjék meg a nukleáris kísérletek előkészítését. A tárcavezető szerint ez válasz lenne az Egyesült Államok lépéseire. Belouszov közölte, hogy az amerikai fél egy új nukleáris interkontinentális rakétán dolgozik, amely 13 ezer kilométert képes megtenni.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke a tanácskozáson arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok újraindíthatja nukleáris kísérleteit. Aggasztónak nevezte, hogy az amerikai fél részéről nem voltak hivatalos kommentárok Donald Trump elnök idevágó nyilatkozataira.

Még több Globál

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Beváltotta fenyegetését Trump: az Egyesült Államok kilőtte a rettegett Minuteman III-at

Baj van a fronton: lassan teljesen elfogynak az ukrán tankok, a Nyugat szinte tehetetlen

Az Egyesült Államok szerdán tesztelte Minuteman III nevű interkontinentális ballisztikus rakétáját. Ez egy héttel azután történt, hogy Trump bejelentette a nukleáris kísérletek újraindításának tervét.

Az amerikai elnök nyíltan nem mondta ki ugyan, de utalt arra, hogy a kísérletek újraindítása válasz az orosz "világvége-fegyverek" legutóbbi tesztjeire.

Kapcsolódó cikkünk

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Itt meg mi történik? Amerika kapujában mozgolódnak az oroszok, ez olaj lehet a tűzre

Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát

Kiszivárogtak Donald Trump háborús tervei – Nyílt támadás készül Oroszország szövetségese ellen, már csak egyetlen döntés van hátra

Áll a bál az amerikai nukleáris tesztek körül – A Kreml egyszerűen nem érti, mire gondolhatott Trump

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Property Awards 2025

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát
Kész, ennyi volt: Moszkva váratlanul leállította a kulcsfontosságú vonalat Amerikával
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility