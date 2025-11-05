Megvétózták a Lukoilra vonatkozó törvényjavaslatot

Rumen Radev bolgár elnök megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely a Lukoil orosz kőolaj- és gázipari vállalat eszközei esetleges eladásának feltételeit szabályozza.

Az államfő sajtószolgálatának szerdai közlése szerint Radev vitatta azt a rendelkezést, hogy az ilyen ügyleteket kötelezően az Állami Nemzetbiztonsági Ügynökség felügyelete alatt kell lebonyolítani, amelynek írásbeli véleményt kell kiadnia az eszközök eladásának lehetőségéről.

Az elfogadott törvény a kormányt működésbeli és végrehajtói függőségbe hozza az Állami Nemzetbiztonsági Ügynökségtől, ami alkotmányossági szempontból elfogadhatatlan

- indokolta az államfő a vétót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images