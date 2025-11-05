  • Megjelenítés
Riadót fújt Tajvan: jelentős biztonsági aggályra figyelmeztetnek
Riadót fújt Tajvan: jelentős biztonsági aggályra figyelmeztetnek

MTI
Tajvan aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Kína eddig nem adott tájékoztatást a jövőre megnyíló új repülőtérről, amely kevesebb mint tíz kilométerre fekszik egy tajvani légikikötőtől - közölte szerdán a tajvani polgári légiközlekedési hivatal (CAA).

A tajvani hatóság szerint

a Hsziamenben épülő Hsziang-an repülőtér közelsége repülésbiztonsági aggályokat vet fel.

Az egymáshoz ilyen közelségben működő repülőterek biztonságos és zavartalan üzemeltetéséhez részletes előzetes tervezés és koordináció szükséges - közölte a CAA a Reuters brit hírügynökségnek küldött közleményében.

A hivatal szerint Tajvan a meglévő kapcsolattartási csatornákon keresztül arra kérte a másik felet, hogy bocsássa rendelkezésre a Hsziang-an repülőtérre vonatkozó terveket, hogy felmérhessék annak hatását a kinmeni repülőtér működésére. A hivatal hozzátette, hogy a kínai polgári légiközlekedési hatóság mindeddig nem bocsátott rendelkezésükre semmilyen információt.

Kínának kötelessége biztosítani, hogy az új hsziameni Hsziang-an repülőtér működése ne érintse Tajvan légterét

- áll a közleményben.

A kinmeni repülőtér elsősorban a Tajvani-sziget más repülőtereire indít járatokat, de időnként nemzetközi charterjáratokat is fogad.

Tajvani tisztviselők attól tartanak, hogy Kína egy, a jövő év elején induló kulcsfontosságú fejlesztési terv keretében gazdasági befolyást próbálhat gyakorolni Kinmen felett, és ennek a tervnek részét képezhetik a hsziameni repülőterek is.

A Tajpej által ellenőrzött Kinmen-szigetcsoport mintegy 187 kilométerre található Tajvantól és alig tíz kilométerre a kínai Hsziamen városától. A szigetcsoport mintegy húsz kisebb szigetből áll, összterülete körülbelül 153 négyzetkilométer. A Kinmenhez tartozó Erdan-sziget és a szárazföldi Kína közötti távolság mindössze öt kilométer.

Tajvan szigorúan ellenőrzi területi vizeit és légterét, miután a pekingi kormány többször is egyértelművé tette: saját részének tekinti az 1949 óta önálló kormánnyal rendelkező szigetet, és

soha nem zárta ki, hogy az újraegyesítést akár erővel is kész megvalósítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

