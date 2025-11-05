Szétszedte az ukrán hírszerzés a Bayraktar-gyilkos drónt, csúnya lebukás lett a vége

Az Oriont a szankciók alatt álló orosz Kronstadt vállalatcsoport gyártja.
A mintegy egytonnás, egyenes szárnyú, V-alakú vezérsíkokkal ellátott drón legfeljebb 250 kilogramm hasznos terhet hordoz. Felszerelhető többek között légifényképező rendszerrel, rádiófelderítő modullal, elektrooptikai eszközökkel, KAB-20 irányított bombával, H–50 rakétával és egyéb fegyverzettel.
Az Orion az Sz-8000 Banderol cirkálórakéta hordozóplatformjaként is szolgál; ennek egyes alkatrészeit korábban szintén bemutatta a HUR. Hatótávolsága legfeljebb 250 kilométer, a repülési idő elérheti a 30 órát.
Ezeknek a taktikai-technikai paramétereknek és a versenyképes árnak köszönhetően az orosz sajtó gyakran Bayraktar-gyilkosként emlegeti az Oriont, utalva a török gyártmányú Bayraktar TB2-re, amelyet az ukrán haderő nagy számban használt főleg a háború elején.
A beszállítók mintegy harmada jelenleg a szankciós koalíció egyetlen országában sem áll büntetőintézkedések alatt, ami valós lehetőséget teremt a kritikus komponensek folyamatos utánpótlására és a háború folytatására
– közölte az ukrán hírszerzés. Az azonosított cégek között elektrooptikai rendszerek, földi kommunikációs állomások és a sárkányszerkezethez használt polimer-kompozit anyagok gyártói is szerepelnek.
A HUR közlése szerint
az Orionhoz hasonló fejlesztések nemcsak Ukrajnára, hanem a civilizált világ egészére is fenyegetést jelentenek: a technológiák és alkatrészek Oroszország szövetségeseihez, köztük Iránhoz és Észak-Koreához kerülhetnek, ami más régiókban is növeli a katonai felhasználás kockázatát.
Korábban a hírszerzés 68 új alkatrészről számolt be, amelyeket orosz rakétákban és drónokban azonosítottak, és amelyeket az ellenség energetikai létesítmények elleni támadásokhoz használ. Az oroszok által bevetett iráni Shahed drón amerikai, kínai, svájci és más országokból származó komponenseket is tartalmaz.
