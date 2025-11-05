  • Megjelenítés
Szivárognak a felvételek: szép csendben megvillantotta az Egyesült Államok legújabb nukleáris fegyverét
Globál

Szivárognak a felvételek: szép csendben megvillantotta az Egyesült Államok legújabb nukleáris fegyverét

Portfolio
Egy titokzatos, de az AGM-181-esre hasonlító nukleáris cirkálófegyverrel repülő B-52-est fotóztak a kaliforniai Owens-völgy fele - írta a The Aviationist.

Az amerikai légierő egyik B-52H Stratofortress bombázója október 29-én a kaliforniai Owens-völgy térsége felett repült, jobb szárnya alatt két ismeretlen fegyverrel. A gépen a tesztpéldányokra jellemző narancssárga jelölések voltak láthatók, más azonosítók ugyanakkor nem. A bombázót egy hobbifotós örökítette meg:

A fotós elmondása szerint barátjával éppen gépeket akartak fotózni, amikor rádión hallották a "Torch52" hívójelű gép érkezését. A B-52-es épp fölöttük repült el, így néhány részletgazdag felvétel is készült a gépről:

A titokzatos fegyverek leginkább az AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) cirkálórakétának tűnik, amiről egyenlőre egyetlen 3D-renderelt kép áll rendelkezésre (címlapképünkön).

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Figyelmeztet a friss NATO-tagország: biztos vereséggel érne fel egy Oroszország elleni háború

Lelőttek egy orosz gyártmányú Il-76-ost, ráadásul állítólag kínai légvédelem

Nem kizárt, hogy a titkos fegyverről készült első fotókat láthatjuk, de a pontos azonosítás egyelőre nem erősíthető meg.

A júniusban bejelentett LRSO képességeiről kevés adat publikus. A render alapján az AGM-181 trapéz keresztmetszetű, ékprofilú orr- és farokrésszel, kihajtható szárnyakkal, az alsó oldalon elhelyezett függőleges vezérsíkkal és enyhén döntött vízszintes vezérsíkokkal készül.

Az AGM-181 hivatalosan egy nagy hatótávolságú cirkálórakéta, stratégiai célpontok elleni nukleáris csapásokhoz.

Úgy tervezték, hogy jelentős távolságból, fejlett integrált légvédelmi rendszereken áthatolva is képes legyen célba jutni, ráadásul nukleáris robbanótöltettel is felszerelhető. A tervek szerint B-52 Stratofortress, valamint a B-21 Raider bombázókra integrálják.

Korábban csak néhány, hivatalos információ volt ismert róla: a légierő 2020-ban a Raytheont választotta fővállalkozónak, a LRSO pedig 2021-ben lépett a tervezés-gyártás-fejlesztés (EMD) fázisába. 2022-ben kilenc sikeres nagy repülési teszt igazolta működőképességét.

Az Egyesült Államok - egy Pentagon-beszerzési jelentés alapján - összesen 1020 darab robotrepülőgép rendelését tervezi.

Az időzítés is beszédes lehet: néhány nappal korábban Vlagyimir Putyin bejelentette az orosz, nukleáris meghajtású Burevesznyik cirkálórakéta tesztelését. Ezt követően aligha lehet véletlen, hogy az amerikai légierő minősített, lopakodó nukleáris cirkálórakétája fényes nappal bukkant fel egy B-52 alatt, láthatóan tervezett tesztrepülés közben. 

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

