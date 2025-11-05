Szörnyű pusztítás a Fülöp-szigeteken, egyre csak nő a halálos áldozatok száma

A tájfun heves esőket zúdított a szigetország középső és déli részére, áradásokat és földcsuszamlásokat okozva 24 tartományban.
A hatóságok 17 sérültről számoltak be, és a katasztrófa több mint 700 ezer ember életét tette nehezebbé.
A tájfun pusztítása katasztrofális állapotokat okozott Cebú tartományban, ahol a haláleseteket többnyire vízbefúlás, sárlavina vagy ledőlt épületek okozták. A katasztrófavédelem szerint a tartományban 49 ember halt meg. További nyolc halálos áldozatról érkezett jelentés Negros szigetről, valamint Capiz, Bohol, Leyte és Dél-Leyte tartományokból. A délkeleti Agusan del Sur tartományban hat ember vesztette életét, miután lezuhant egy katonai helikopter, amely a tájfun okozta károkat mérte fel.
A hatóságok szerint 13 ember tűnt el Cebúban, és 62 a Negroson. Az áramszolgáltatás helyreállítása folyamatban van, de sok település részben vagy teljesen áram nélkül maradt, különösen Cebú, Dél-Leyte és Nyugat-Negros térségében.
A parti őrség tájékoztatása szerint több mint 30 repülőjáratot töröltek, és mintegy háromezer utas rekedt a tengeri kikötőkben.
A meteorológiai szolgálat szerint a Kalmaegi óránként átlagosan 140 kilométeres erősségű széllel és 170 kilométeres széllökésekkel haladt a Fülöp-szigetek nyugati partjai mentén északnyugat felé. A vihar várhatóan szerda este vagy csütörtök hajnalban hagyja el az országot, majd Vietnám felé veszi az irányt.
A meteorológiai hivatal arra is figyelmeztetett, hogy újabb trópusi vihar közelít a Fülöp-szigetekhez, amely péntek este vagy szombaton érheti el az országot, és a hétvégére szupertájfunná is erősödhet.
Cebú kormányzója, Pamela Baricuatro a tájfun okozta rendkívüli áradások és a manilai kormány árvízvédelmi beruházásai közötti összefüggésre hívta fel a figyelmet. A kormányzó az ABS-CBN hírcsatornának nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy a központi költségvetésben 26,6 milliárd pezót (mintegy 150 milliárd forintot) különítettek el árvízvédelmi fejlesztésekre Cebúban, de az ő ellenőrző csapata a kormányzati előírásoknak megfelelő egyetlen létesítményt sem talált.
