Tiszta vizet öntött a pohárba Moszkva a budapesti békecsúcs kapcsán: két feltételnek kell teljesülnie

Trump október 16-án jelentette be, hogy a következő csúcstalálkozót a közeljövőben Budapesten tarthatják Putyinnal. Pár nappal később azonban már a csúcs halasztásáról érkeztek a hírek, ráadásul az amerikai elnök szankciókat is kivetett az orosz Lukoil és Rosznyeft olajvállalatokra, ami a két ország közötti kapcsolatok romlására utal.

Rjabkov szerdán újságíróknak azt mondta, két feltételnek kell ahhoz teljesülnie, hogy létrejöhessen a Trump és Putyin közötti csúcstalálkozó, de jelenleg egyik sem teljesül.

Minden csúcstalálkozó alapos előkészítést és minden szempont alapos kidolgozását igényli. Jelenleg sem az első, sem a második feltétel nem teljesül a találkozó megszervezéséhez

– jelentette ki a külügyminiszter-helyettes.

A politikus hozzátette, az érintett ügynökségek továbbra is aktívan folytatják az előkészületeket a találkozó tető alá hozására.

Ebben a szakaszban számunkra az a legfontosabb, hogy az elnökök által augusztus közepén Anchorage-ban megfogalmazott keretet konkrétumokkal töltsük meg

– jegyezte meg Rjabkov Trump és Putyin augusztusi alaszkai találkozójára utalva.

