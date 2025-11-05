Tömegbe hajtott egy autós Franciaországban, elfogásakor Allahu akbart kiáltott

Gyalogosok és kerékpárosok közé hajtott szerdán egy autó Franciaország nyugati részén, az Atlanti-óceán partján fekvő Oléron-szigeten. Legkevesebb kilenc ember megsebesült, a sofőrt őrizetbe vették – közölte Laurent Nunez francia belügyminiszter.

A 35 éves férfi őrizetbe vételekor azt kiáltotta, hogy Allahu akbar! – írta a Sud Ouest című lap a helyi ügyészre hivatkozva. A BFM hírtévé szerint a gyanúsítottat korábban ittas vezetés és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt már ismerte a rendőrség.

Dolus-d’Oléron polgármestere, Thibault Brechkoff a BFM-nek azt mondta, hogy

legalább kilencen megsérültek.

A belügyminiszter tájékoztatása szerint ketten, francia lapértesülések szerint pedig négyen az intenzív osztályon vannak.

A Le Parisien értesülései szerint a nyomozók azt is vizsgálják, hogy a gyanúsított mentálisan zavart volt-e. A francia média egyelőre nem tud arról, hogy a terrorellenes ügyészség átvette volna az ügy kivizsgálását.

A Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés parlamenti szóvivője, Laure Lavalette X-oldalán azt írta, hogy a párt helyi parlamenti képviselőjének egyik munkatársa is a sérültek között van.

