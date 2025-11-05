Trump „legrosszabb rémálma” meghódította New Yorkot – Máshol is csúnyán kikapott az elnök pártja

A demokrata színekben induló szocialista jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden. Mamdani korábban Donald Trump amerikai elnök „legrosszabb rémálmának” nevezte magát.

A 34 éves baloldali jelölt New York történetének egyik legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere lehet.

A voksok szinte teljes összesítése alapján Zohran Mamdani a szavazatok több mint 50,4 százalékát szerezte meg. A független Andrew Cuomo, New York korábbi demokrata kormányzója mintegy 41,6 százalékos eredményt ért el, míg Curtis Sliwa republikánus jelölt a szavazatok 7 százalékával végzett a harmadik helyen.

Az amerikai-ugandai kettős állampolgárságú Zohran Mamdani a demokrata párti előválasztáson Andrew Cuomót győzte le, aki azt követően függetlenként indult el a polgármesteri pozícióért.

Donald Trump elnök hétfőn közösségi oldalán bejelentette, hogy Andrew Cuomo megválasztását támogatja, annak érdekében, hogy megakadályozzák Zohran Mamdani polgármesterré választását. Az elnök korábban visszalépésre kérte Curtis Sliwát, a republikánusok hivatalos jelöltjét, aki ennek nem tett eleget.

Győzelme után a demokrata győztes Trumpnak üzent:

Ha valaki meg tudja mutatni a Donald Trump által elárult nemzetnek, hogyan győzze le, az az a város, amelyik őt létrehozta. Nem csak arról van szó, hogyan állítsuk meg Trumpot. Így állítjuk meg a következőt is. Szóval Donald Trump, mivel tudom, hogy nézed, négy szót mondok neked: „Tekerd fel a hangerőt!”

Az amerikai elnök szűkszavúan reagált a Truth Social-ön:

És így kezdődik…

New Jersey és Virginia államokban, ahol kormányzóválasztást tartottak, szintén a Demokrata Párt jelöltjei győztek.

New Jersey-ben a demokrata Mikie Sherrill meggyőző különbséggel, 56, 2 százalékkal győzte le a republikánus Jack Ciatarelli t.

meggyőző különbséggel, 56, 2 százalékkal győzte le a republikánus t. Virginia államban a Demokrata Párt jelöltje Abigail Spanberger szintén meggyőző fölénnyel, 57,5 százalékkal aratott győzelmet a Republikánus Párt jelöltje, és jelenlegi kormányzó-helyettes Winsome Earle-Sears-szel szemben.

A választások eredményére Trump a közvélemény-kutatók véleményére hivatkozva úgy reagált:

az, hogy a Trump név nem szerepelt a szavazólapon, és a kormányzati leállás volt a két oka annak, hogy ma este a republikánusok elveszítették a választásokat.

Barack Obama volt demokrata elnök az X-en értékelte a választásokat.

Gratulálok minden demokratikus jelöltnek, aki ma este győzelmet aratott. Ez arra emlékeztet minket, hogy ha összefogunk olyan erős, előrelátó vezetők körül, akik törődnek a fontos kérdésekkel, akkor győzhetünk. Még sok munkánk van, de a jövő egy kicsit fényesebbnek tűnik

– fogalmazott Obama.

Címlapkép forrása: Stephani Spindel/VIEWpress via Getty Images