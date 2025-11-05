Trump „legrosszabb rémálma” meghódította New Yorkot – Máshol is csúnyán kikapott az elnök pártja

A 34 éves baloldali jelölt New York történetének egyik legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere lehet.
A voksok szinte teljes összesítése alapján Zohran Mamdani a szavazatok több mint 50,4 százalékát szerezte meg. A független Andrew Cuomo, New York korábbi demokrata kormányzója mintegy 41,6 százalékos eredményt ért el, míg Curtis Sliwa republikánus jelölt a szavazatok 7 százalékával végzett a harmadik helyen.
Az amerikai-ugandai kettős állampolgárságú Zohran Mamdani a demokrata párti előválasztáson Andrew Cuomót győzte le, aki azt követően függetlenként indult el a polgármesteri pozícióért.
Donald Trump elnök hétfőn közösségi oldalán bejelentette, hogy Andrew Cuomo megválasztását támogatja, annak érdekében, hogy megakadályozzák Zohran Mamdani polgármesterré választását. Az elnök korábban visszalépésre kérte Curtis Sliwát, a republikánusok hivatalos jelöltjét, aki ennek nem tett eleget.
Győzelme után a demokrata győztes Trumpnak üzent:
Ha valaki meg tudja mutatni a Donald Trump által elárult nemzetnek, hogyan győzze le, az az a város, amelyik őt létrehozta. Nem csak arról van szó, hogyan állítsuk meg Trumpot. Így állítjuk meg a következőt is. Szóval Donald Trump, mivel tudom, hogy nézed, négy szót mondok neked: „Tekerd fel a hangerőt!”
Az amerikai elnök szűkszavúan reagált a Truth Social-ön:
És így kezdődik…
New Jersey és Virginia államokban, ahol kormányzóválasztást tartottak, szintén a Demokrata Párt jelöltjei győztek.
- New Jersey-ben a demokrata Mikie Sherrill meggyőző különbséggel, 56, 2 százalékkal győzte le a republikánus Jack Ciatarellit.
- Virginia államban a Demokrata Párt jelöltje Abigail Spanberger szintén meggyőző fölénnyel, 57,5 százalékkal aratott győzelmet a Republikánus Párt jelöltje, és jelenlegi kormányzó-helyettes Winsome Earle-Sears-szel szemben.
A választások eredményére Trump a közvélemény-kutatók véleményére hivatkozva úgy reagált:
az, hogy a Trump név nem szerepelt a szavazólapon, és a kormányzati leállás volt a két oka annak, hogy ma este a republikánusok elveszítették a választásokat.
Barack Obama volt demokrata elnök az X-en értékelte a választásokat.
Gratulálok minden demokratikus jelöltnek, aki ma este győzelmet aratott. Ez arra emlékeztet minket, hogy ha összefogunk olyan erős, előrelátó vezetők körül, akik törődnek a fontos kérdésekkel, akkor győzhetünk. Még sok munkánk van, de a jövő egy kicsit fényesebbnek tűnik
– fogalmazott Obama.
Címlapkép forrása: Stephani Spindel/VIEWpress via Getty Images
