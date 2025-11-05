Úgy néz ki, dugába dőlt Ukrajna teljes háborús stratégiája – Képtelenné vált az elképzelt védekezésre

2022-ben Ukrajna védekezésének lényege az volt, hogy a vidékről a nagyvárosokba húzódott vissza. Így történt Szeverodonyeckben, Szumiban, Kijevben, valamint az északi térségben Nyizsin, Csernyihiv, Konotop és Romni esetében is. A manőverháború szakaszában a városok szolgáltak bázisként, és ezt a mintát később is igyekeztek fenntartani.
2023-ban a védelem továbbra is főként a nagyvárosokra épült. Bahmut példája mutatja ezt, ez az urbánus küzdelem volt az egyik legnagyobb és leghosszabb. Bahmut volt az utolsó tartósan városon belül zajló csata.
Azóta az ukrán hadsereg egyre kevésbé tud településeken belül védekezni; erre példa Avgyijivka, Szelidove, Kurahove és Pokrovszk. Ehhez igazodva Ukrajna már a városok előtt húzta meg védelmi vonalait, nem bennük. Avgyijivkánál a harc tíz évig tartott, de a városon belüli összecsapások csak két hónapig. Vuhledar két évig volt a küzdelem frontvonala, a települést pedig az ostromgyűrű bezárulta előtt feladták.
Sokáig Oroszország stratégiája az volt, hogy vidéken halad előre, apránként körbefogva a kisebb és nagyobb városokat, miközben kerüli a közvetlen városi harcot. Ez azonban megváltozott.
Bár a bekerítés és a logisztika elvágása továbbra is cél,
a hangsúly egyre inkább a közvetlen beszivárgáson van.
Erre példa az Ocseretine és Ukrainszk központjába mért betörés, Szelidovéban az északi és déli irányú behatolás az ukrán kivonulás előtt, illetve Kurahove félig sikerült bekerítése és egyidejű központi beszivárgása.
Egyetlen nagy kivétel Toreck, mivel a város bekerítése nem volt lehetséges: a frontvonal itt minden irányban stabil maradt. Ukrajna egy éven át, jelentős gyalogságot bevetve, ezzel késleltetve a Kosztantinivka elleni támadásokat.
Az orosz hadsereg ma már számottevő gyalogsággal rendelkezik a mély beszivárgásokhoz, míg Ukrajna egyre kevesebbel ezek kivédekezéséhez. Augusztustól orosz katonák hatoltak be Pokrovszk központjába is, mivel könnyű volt a vonalak között átszivárogni, majd hosszabb időre az ukrán állások mögött berendezkedni.
A városi beszivárgás pedig sokkal hatékonyabb, mint a vidéki előretörés, mert a városokban könnyű elrejtőzni. A házak és lakások sok esetben tele vannak élelemmel és vízzel, míg a sövények és aknamezők között nincs utánpótlás.
Ennek köszönhetően - véli Molin - az orosz csapatok tartósan meg tudtak maradni Pokrovszkban, megszilárdítva a pozícióikat, miközben az ukrán gyalogság súlyos hiánnyal küzdött, és a drónok ilyen környezetben kevésbé hatékonyak.
Dobropilljában az orosz erők 50 napig tartották magukat az ukrán vonalak mögött.
Mostantól bármilyen városi beszivárgás komoly veszélyt jelent az ukrán hadseregre, amelynek egyre nehezebb állásai megtartása és helyreállítása – és ez veszélyt jelent. Az ukrán védekezés ezért a peremekre épül, a várost fedezékként használva. Az orosz előrenyomulás a városok közvetlen környezetében, különösen, ha azokat megerősítették – erre jó példa Pokrovszk. Amint azonban bejutnak a városba,
könnyebben felülkerekednek az ukrán védőkön, mert a drónok ott kevésbé tudnak érvényesülni.
Ukrajna jelenlegi stratégiája mély védelmi vonalak ásására épül, amelyek lassítják és feltartóztatják az orosz előrenyomulást a városok vagy falvak felé. A városokért vívott csatákat egyre nehezebb megnyerni, különösen az új gyalogos erők hiánya miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Videó: igazi szörnytankot építettek az oroszok – Hírhedt amerikai páncélos alkatrészeit használták fel
Ez sem kerül sorozatgyártásba.
Öntik a pénzt a világ egyik legnagyobb kriptós startupjába
Már 40 milliárd dollárt ér a cég.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Megütötték a Richtert.
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ők lettek idén a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjai!
Íme a Portfolio Investment and Wealth Management Awards díjazottjai.
Meg is érkezett a válasz az amerikaiak atomfegyverekkel folytatott tesztjére - Oroszország is atombombákat fog próbálgatni
Trump az orosz szuperfegyverek legutóbbi tesztjei után gurult be.
Itt van a Mol 9 pontja: az olajcég szerint ezekre van most égető szükség
Itt az új európai ipari stratégia.
Súlyos baleset történt a 4-es főúton
Meghalt egy ember.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!