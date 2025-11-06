  • Megjelenítés
Egyre több az árulkodó jel: azt mondják, megbukott Szergej Lavrov – Állítólag kiesett Putyin kegyeiből a külügyminiszter
Egyre több az árulkodó jel: azt mondják, megbukott Szergej Lavrov – Állítólag kiesett Putyin kegyeiből a külügyminiszter

Egyre több jele van annak, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kiesett Vlagyimir Putyin orosz elnök kegyeiből – a politikust egy fontos tisztségből is lecserélték a Moscow Times cikke szerint.

A Nexta robbantotta pár napja a hírt: bennfentes értesülésekre hivatkozva azt írták, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kiesett Putyin belső köréből, mert elhibázta a Marco Rubio külügyminiszterrel való egyeztetést, melynek következtében Donald Trump lefújta / elhalasztotta a budapesti békecsúcsot.

A Moscow Times most azt írja, Lavrov azóta

  1. egyedüli vezetőként nem jelent meg az orosz nemzetbiztonsági tanács ülésén, melynek ő is tagja,
  2. elvesztette pozícióját, mint a G20-as orosz delegáció vezetője – idén a képviseletet Makszim Oreskin vezeti majd.

A Nexta közben újabb bejegyzést tett ki, melyben azt írták, hogy

igazából október vége óta egyáltalán nem jelent meg Lavrov semmilyen nyilvános platformon.

Lavrov meetingről való távollétéről egyébként az orosz állampárti Kommerszant is ír, bár ők nem spekulálnak arról, mi lehet az oka a diplomata hiányának. Annyit írnak csak: „egyeztetve maradt távol” az orosz külügy feje a fontos eseményről.

Nem teljesen példátlan, hogy fontos orosz vezetők hetekig kerülik a nyilvánosságot, számos alkalommal előfordult ez már a háború folyamán. Legjobb példa erre Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök, akinek rendszeresen keltik a halálhírét orosz ellenzéki / ukrán portálok, amiért van, hogy hónapokig nem mutatkozik kamerák előtt.

Ugyanakkor az sem példátlan, hogy ilyen-olyan hibák miatt orosz vezetők elvesztik Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmát, ennek következtében pedig elmozdítják őket fontos pozíciójukból. Remek példa erre Szergej Sojgu védelmi miniszter, aki Putyin elnök személyes jóbarátjaként is kikerült a védelmi minisztérium éléről az orosz hadsereg háború elején mutatott gyászos teljesítménye és a Wagner-lázadás miatt.

Egyelőre korai lenne kijelenteni, hogy „Lavrov biztosan kiesett Putyin bizalmi köréből”, ugyanakkor egymástól független sajtóértesülésekből meg lehet erősíteni, hogy a Rubio-Lavrov egyeztetés után siklott ki a budapesti békecsúcs és ezután döntött Trump elnök az orosz olajipar szankcionálásáról is. Ezek akárhogy is nézzük, Oroszország számára igencsak kellemetlen események, melyekért bizonyos szintig valóban felelőssé tehető Lavrov külügyminiszter.

