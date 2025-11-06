Eljött a fordulat: kulcsfontosságú területen előzte meg a NATO az oroszokat, hosszútávú konfliktusra kell készülni

Rutte szerint a közelmúltig Oroszország még több lőszert gyártott, mint a NATO, azonban ebben fordulat történt és már a nyugati katonai szervezet tud többet előállítani. A főtitkár hangsúlyozta, hogy a szövetség az elmúlt időszakban nagy figyelmet fordított a kapacitások bővítésére, és felgyorsította a beruházások ütemét. A korábbi holland miniszterelnök kifejtette, hogy

a szervezetnek hosszú távú konfliktusra kell felkészülnie az oroszokkal.

Szerinte a háborús veszély akkor sem fog véget érni, ha a fegyveres összecsapások befejeződnek Ukrajnában. Rutte szerint Moszkva a jövőben is erőteljes destabilizáló erő marad Európában és a világban egyaránt. Hozzátette, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek ebben társai is vannak, kifejezetten az Észak-Koreával, Kínával és Iránnal fenntartott együttműködését nevezte meg. Azt is elmondta, hogy az említett országok elhúzódó konfliktusra rendezkedtek be és céljuk a globális szabályok aláásása.

A NATO-nak fel kell készülnie ezekre a kihívásokra és ehhez három kulcsfontosságú területet nevezett meg:

a fegyverállomány mennyiségének növelését,

a kreativitást

és az együttműködést.

Rutte beszédében kifejtette, hogy a katonai szövetség már rendelkezik azokkal a fegyverekkel, amelyek képesek biztosítani számára a fölényt. Hiányzik még a nagyobb gyártási volumen és a szállítások felpörgetése.

Már most megfordítjuk a helyzetet a lőszerrel kapcsolatban. Oroszország egészen a közelmúltig több lőszert gyártott, mint az összes NATO-szövetséges együttvéve

– emelte ki.

A változást az hozta meg, hogy a szervezet az elmúlt években több gyártóegységet nyitott, valamint a már meglévő kapacitást is ütemesen bővítették. Rutte szerint „többet tesznek” ezért, mint az elmúlt néhány évtizedben bármikor, és a tapasztalatokat széles körben kell alkalmazniuk a „csúcskategóriás légvédelemtől kezdve az olcsó drón-elfogó vadászgépekig”.

Címlapkép forrása: Wolf von Dewitz/picture alliance via Getty Images