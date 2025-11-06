Elszállt élelmiszerárak és háborús feszültségek veszélyeztetik a klímavédelmet

Grace Fu, Szingapúr környezetvédelmi minisztere szerint a geopolitikai feszültségek és a megemelkedett energia- és élelmiszerárak megtörik a globális klímavédelmi fellépés lendületét a november 10–21. között tartandó COP30 előtt.

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Fu úgy látja, hogy a növekvő bizonytalanságok visszafogják a kormányok és a vállalatok klímaambícióit. Szerinte a magasabb energia- és élelmiszerárak politikai ellenszelet teremtenek, ami

megnehezíti a szükséges, drasztikus lépések meghozatalát.

Hozzátette: az Egyesült Államok korábbi kilépése a Párizsi Megállapodásból is fontos tényező volt, és számos politikai szempont játszik ebben szerepet.

A csúcstalálkozót Brazíliában, az esőerdei Belém városában rendezik, ahová várhatóan mintegy 50 ezer küldött és 190 kormány érkezik. Fu szerint a lendület csökkenése ellenére az országok feladata, hogy hasonlóan gondolkodó partnereket találjanak az éghajlatváltozás elleni fellépéshez. Jelezte, hogy Szingapúr már nagyjából egy tucatnyi állammal készít elő végrehajtási megállapodásokat a Párizsi Megállapodás 6. cikke alapján, amelyek szén-dioxid-kreditek beszerzését teszik lehetővé.

Októberben írták alá a tizedik ilyen megállapodást Mongóliával. Ez jogilag kötelező erejű keretet teremt a kibocsátáscsökkentési projektekből származó kreditek előállítására és átruházására. Fu reményét fejezte ki, hogy több előrelépés történik a szabályozások és a közzétételi standardok harmonizálásában, valamint a piac szélességének és mélységének bővítésében.

Belém helyszíne logisztikai kihívásokat okozott: az ágyhiány miatt megugrottak az éjszakánkénti szállodai árak. Fu közölte, hogy a szingapúri delegáció létszámát körülbelül a felére csökkentették a tavalyihoz képest, a kiküldés költségei és a helyi közösségi infrastruktúra tehermentesítése érdekében. Ez utóbbi a konferenciahelyszínek közötti közlekedést biztosító magán fuvarszolgáltatásokat is érinti.

A Carbon Brief klímaportál szerint Szingapúr tavaly 262 fős delegációt küldött a bakui COP29-re.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio