Elszállt élelmiszerárak és háborús feszültségek veszélyeztetik a klímavédelmet

Fu úgy látja, hogy a növekvő bizonytalanságok visszafogják a kormányok és a vállalatok klímaambícióit. Szerinte a magasabb energia- és élelmiszerárak politikai ellenszelet teremtenek, ami
megnehezíti a szükséges, drasztikus lépések meghozatalát.
Hozzátette: az Egyesült Államok korábbi kilépése a Párizsi Megállapodásból is fontos tényező volt, és számos politikai szempont játszik ebben szerepet.
A csúcstalálkozót Brazíliában, az esőerdei Belém városában rendezik, ahová várhatóan mintegy 50 ezer küldött és 190 kormány érkezik. Fu szerint a lendület csökkenése ellenére az országok feladata, hogy hasonlóan gondolkodó partnereket találjanak az éghajlatváltozás elleni fellépéshez. Jelezte, hogy Szingapúr már nagyjából egy tucatnyi állammal készít elő végrehajtási megállapodásokat a Párizsi Megállapodás 6. cikke alapján, amelyek szén-dioxid-kreditek beszerzését teszik lehetővé.
Októberben írták alá a tizedik ilyen megállapodást Mongóliával. Ez jogilag kötelező erejű keretet teremt a kibocsátáscsökkentési projektekből származó kreditek előállítására és átruházására. Fu reményét fejezte ki, hogy több előrelépés történik a szabályozások és a közzétételi standardok harmonizálásában, valamint a piac szélességének és mélységének bővítésében.
Belém helyszíne logisztikai kihívásokat okozott: az ágyhiány miatt megugrottak az éjszakánkénti szállodai árak. Fu közölte, hogy a szingapúri delegáció létszámát körülbelül a felére csökkentették a tavalyihoz képest, a kiküldés költségei és a helyi közösségi infrastruktúra tehermentesítése érdekében. Ez utóbbi a konferenciahelyszínek közötti közlekedést biztosító magán fuvarszolgáltatásokat is érinti.
A Carbon Brief klímaportál szerint Szingapúr tavaly 262 fős delegációt küldött a bakui COP29-re.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat
Közel lehet a lezárás.
Példátlan felvételek készültek a Naprendszerünkben közlekedő csillagközi objektumról
Az eddigi legközelebbi megfigyelések egyike.
Ez már nem vicc: Amerika húzására Putyin is előszedheti a nukleáris fegyvereket
Egyelőre felmérések zajlanak.
Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet
Ha bekövetkezik, az a magyar gazdaságot is recesszióba ránthatja.
Karbonsemleges szálloda, luxuslakások és Rákosrendező a Property Awards-on
Az Év koncepciója-díjra pályázó előadások és az egyetemisták terve.
Szivárognak a felvételek: szép csendben megvillantotta az Egyesült Államok legújabb nukleáris fegyverét
Titokzatos projekt került napvilágra.
Kiderült az igazság az OpenAI tőzsdei bevezetéséről: a pénzügyi vezető elmondta, mikor várható
Bizonyára lenne rá érdeklődés.
Ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai 2025-ben!
18 elismerést osztott ki a Portfolio.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!