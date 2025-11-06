Évek óta mérgezi a kapcsolatot az orosz Sz-400-as rakétarendszer a NATO hatalmai között: áttörés jöhet

A török kormány hamarosan ismét egyeztetéseket folytat a Lockheed Martin védelmi vállalattal, hogy megoldást találjanak a több milliárd dolláros F-16 Block 70 vadászgép-beszerzés körüli árvitára. Bennfentes források szerint Recep Tayyip Erdogan török elnök személyesen kérte Donald Trump amerikai elnök segítségét a szeptemberi fehér házi találkozójukon. Bár az amerikai Kongresszus 2024 februárjában jóváhagyta Törökország számára 40 darab Lockheed Martin F-16 Viper beszerzését, a török fél ellenzi a gyártó azon követelését, hogy
vevőként fizessen a repülőgépek küldetési számítógépének fejlesztéséért és az új gyártósorok kialakításáért, amelyek a megrendelési torlódást hivatottak kezelni.
Törökország, amely az Egyesült Államokon kívül a világ legnagyobb F-16-os üzemeltetője, hozzáférést szeretne kapni a küldetési számítógép forráskódjához is, hogy integrálhassa a hazai fejlesztésű rakétákat és radarokat a gépekbe.
Washington és Ankara között régóta vita tárgyát képezi a kis-ázsiai ország oroszoktól beszerzett Sz-400-as légvédelmi rakétarendszere. A nyugati nagyhatalom ugyanis azt követeli, hogy szövetségese mondjon le teljesen a rendszerről, amelyet Erdogan nem akar teljesíteni. A legújabb fejlemények viszont a megoldás felé mutatnak az ügyben, ugyanis a törökök hajlandóak egy kompromisszumos megoldásra. Ennek lényege, hogy továbbra sem mondanának le teljesen a rendszerről, viszont egy olyan lehetőség működhet, amely szerint egy közös katonai mechanizmus születik az Sz-400 felügyeletére.
Az üzlet teljes értéke egyelőre nem ismert. Az F-16-osok ára jelentősen változhat a specifikációktól és a csomag egyéb elemeitől függően, de általában több tízmillió dollárba kerül repülőgépenként. Törökország emellett
40 darab F-35-ös vadászgépet is szeretne vásárolni, amennyiben mentesül az orosz légvédelmi rendszer beszerzése miatt kivetett amerikai szankciók alól.
Trump a fehér házi találkozón nyitottnak mutatkozott arra, hogy engedélyezze Törökország számára az F-35-ösök vásárlását, de konkrét megállapodás még nem született.
Miközben Törökország első hazai fejlesztésű vadászgépének építése lelassult az amerikai hajtóművek iránti igény miatt, regionális riválisa, Görögország F-35-ösöket rendelt az USA-tól, miután francia gyártmányú Rafale vadászgépeket is beszerzett. Ankara válaszul múlt hónapban megállapodást írt alá Nagy-Britanniával 20 darab Eurofighter Typhoon vadászgép vásárlásáról, további vételi opcióval. Törökország emellett 12 használt Typhoon beszerzését tervezi Katartól és további 12-t Omántól. A két országgal kötendő megállapodásokat várhatóan még idén véglegesítik, és a gépek 2026 első negyedévében érkezhetnek meg, jóval az új F-16-osok várható, 2030 körüli szállítása előtt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megkapta Donald Trump a javaslatot: ideje lebombázni az oroszbarát diktátort
Azt mondják, nincs más opció.
Brutális járvány terjed Magyarország szomszédjában
Már karantént is bevezettek.
Kiakadtak a bankok az európai készpénzmentes mesterterven
Nem mindenkinek tetszik az ötlet.
Megmenekülhetnek a brit bankok az adóemeléstől, emelkednek a részvényárfolyamok
Mégsem csap le a brit munkáspárti kormány a bankokra.
Egyre jobban aggódik a Bundesbank a német pénzügyi rendszer stabilitása miatt
Túl sok lett a sebezhetőségi pont.
Leszállt Orbán Viktorék gépe Izlandon, fontos időpont látott napvilágot
Rövid megálló után indulnak is tovább Washingtonba.
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Hitelt igényelnél ingatlanfedezet nélkül? Mutatjuk ki és mekkora összegre számíthat most
A személyi kölcsön továbbra is az egyik legnépszerűbb és leggyorsabban elérhető hitelforma Magyarországon. Nem szükséges hozzá ingatlanfedezet, szabadon felhasználható, és általában pár
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Drónokról fertőzhették meg a marhatelepet? A nyomozás azóta is tart
Megrázó részletek Bóna Szabolcstól.
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.