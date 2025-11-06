Évek óta mérgezi a kapcsolatot az orosz Sz-400-as rakétarendszer a NATO hatalmai között: áttörés jöhet

A török kormány hamarosan ismét egyeztetéseket folytat a Lockheed Martin védelmi vállalattal, hogy megoldást találjanak a több milliárd dolláros F-16 Block 70 vadászgép-beszerzés körüli árvitára. Bennfentes források szerint Recep Tayyip Erdogan török elnök személyesen kérte Donald Trump amerikai elnök segítségét a szeptemberi fehér házi találkozójukon. Bár az amerikai Kongresszus 2024 februárjában jóváhagyta Törökország számára 40 darab Lockheed Martin F-16 Viper beszerzését, a török fél ellenzi a gyártó azon követelését, hogy

vevőként fizessen a repülőgépek küldetési számítógépének fejlesztéséért és az új gyártósorok kialakításáért, amelyek a megrendelési torlódást hivatottak kezelni.

Törökország, amely az Egyesült Államokon kívül a világ legnagyobb F-16-os üzemeltetője, hozzáférést szeretne kapni a küldetési számítógép forráskódjához is, hogy integrálhassa a hazai fejlesztésű rakétákat és radarokat a gépekbe.

Washington és Ankara között régóta vita tárgyát képezi a kis-ázsiai ország oroszoktól beszerzett Sz-400-as légvédelmi rakétarendszere. A nyugati nagyhatalom ugyanis azt követeli, hogy szövetségese mondjon le teljesen a rendszerről, amelyet Erdogan nem akar teljesíteni. A legújabb fejlemények viszont a megoldás felé mutatnak az ügyben, ugyanis a törökök hajlandóak egy kompromisszumos megoldásra. Ennek lényege, hogy továbbra sem mondanának le teljesen a rendszerről, viszont egy olyan lehetőség működhet, amely szerint egy közös katonai mechanizmus születik az Sz-400 felügyeletére.

Az üzlet teljes értéke egyelőre nem ismert. Az F-16-osok ára jelentősen változhat a specifikációktól és a csomag egyéb elemeitől függően, de általában több tízmillió dollárba kerül repülőgépenként. Törökország emellett

40 darab F-35-ös vadászgépet is szeretne vásárolni, amennyiben mentesül az orosz légvédelmi rendszer beszerzése miatt kivetett amerikai szankciók alól.

Trump a fehér házi találkozón nyitottnak mutatkozott arra, hogy engedélyezze Törökország számára az F-35-ösök vásárlását, de konkrét megállapodás még nem született.

Miközben Törökország első hazai fejlesztésű vadászgépének építése lelassult az amerikai hajtóművek iránti igény miatt, regionális riválisa, Görögország F-35-ösöket rendelt az USA-tól, miután francia gyártmányú Rafale vadászgépeket is beszerzett. Ankara válaszul múlt hónapban megállapodást írt alá Nagy-Britanniával 20 darab Eurofighter Typhoon vadászgép vásárlásáról, további vételi opcióval. Törökország emellett 12 használt Typhoon beszerzését tervezi Katartól és további 12-t Omántól. A két országgal kötendő megállapodásokat várhatóan még idén véglegesítik, és a gépek 2026 első negyedévében érkezhetnek meg, jóval az új F-16-osok várható, 2030 körüli szállítása előtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images