Ez már nem vicc: Amerika húzására Putyin is előszedheti a nukleáris fegyvereket
Ez már nem vicc: Amerika húzására Putyin is előszedheti a nukleáris fegyvereket

Portfolio
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Oroszország egyelőre csak mérlegeli a nukleáris tesztek előkészítésének szükségességét, nem kezdte el azokat - tudósított a TASzSz.

Peszkov az orosz állami hírügynökség, a TASzSz egyik kérdésére válaszolt, amely arra vonatkozott, hogy az elnöki adminisztráció osztja-e azt a véleményt, miszerint a világ ma közelebb áll a nukleáris háborúhoz, mint a karibi válság idején.

Vlagyimir Putyin elnök megerősítette, hogy Oroszország továbbra is elkötelezett az Átfogó Atomcsend Szerződés szerinti kötelezettségei mellett. Hűek maradunk vállalásainkhoz. Azonban figyelembe véve mindazt, amit a Biztonsági Tanács operatív ülésének résztvevői a találkozó elején elmondtak, Putyin utasítást adott annak felmérésére, szükséges-e előkészületeket kezdeni

- mondta a szóvivő.

Peszkov hozzátette, hogy szerinte ez még nem számít előkészületnek, inkább csak azt derítik ki, hogy egyáltalán szükség van-e a nukleáris töltetek előszedésére. Szerinte ez annak függvényében fontos, hogy milyen információk jönnek az Egyesült Államokból. Hozzátette, hogy Oroszország szándékai érthetőek és világosak.

