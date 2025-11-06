Ez már nem vicc: Amerika húzására Putyin is előszedheti a nukleáris fegyvereket

Peszkov az orosz állami hírügynökség, a TASzSz egyik kérdésére válaszolt, amely arra vonatkozott, hogy az elnöki adminisztráció osztja-e azt a véleményt, miszerint a világ ma közelebb áll a nukleáris háborúhoz, mint a karibi válság idején.

Vlagyimir Putyin elnök megerősítette, hogy Oroszország továbbra is elkötelezett az Átfogó Atomcsend Szerződés szerinti kötelezettségei mellett. Hűek maradunk vállalásainkhoz. Azonban figyelembe véve mindazt, amit a Biztonsági Tanács operatív ülésének résztvevői a találkozó elején elmondtak, Putyin utasítást adott annak felmérésére, szükséges-e előkészületeket kezdeni

- mondta a szóvivő.

Peszkov hozzátette, hogy szerinte ez még nem számít előkészületnek, inkább csak azt derítik ki, hogy egyáltalán szükség van-e a nukleáris töltetek előszedésére. Szerinte ez annak függvényében fontos, hogy milyen információk jönnek az Egyesült Államokból. Hozzátette, hogy Oroszország szándékai érthetőek és világosak.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images