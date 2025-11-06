A 2022-es februárjában indított nagyszabású orosz katonai invázió egyik legnagyobb eredménye Moszkva szempontjából, hogy gyorsan elfoglalták az enerhodari atomerőművet, amely Ukrajna legnagyobb ilyen típusú létesítménye. Az elmúlt években több probléma is felmerült az üzemeltetés során, az orosz hírszerzés szerint viszont az eddigieknél is magasabb szintre léphetnek „a nyugatiak”.

A Nyugat arra készül, hogy Oroszországot hibáztassa a zaporizzsjai atomerőműben bekövetkező esetleges balesetért. Az Orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat Sajtóirodája jelentése szerint az SZVR-hez érkezett információk szerint az európai NATO-tisztviselők felszólítják a kijevi rezsimet, hogy sürgősen keressen módokat az ukrán konfliktus nyugatiak számára negatív lefolyásának és a nyugati közvélemény megítélésének megváltoztatására

– közölték.

Azt is kiemelték, hogy „a cél elérésének módja egy nagyszabású szabotázsakció lenne”. Szerintük ennek része, hogy áldozatokat követeljen az ukrán és az európai uniós állampolgárok civil lakosságának körében is. Hozzátették, hogy mindezt hasonlóan tennék, mint a „Malaysia Airlines MH17-es járatának 2014-es tragédiája esetében”. A délkelet-ázsiai légitársaság utasszállító gépének lelövését megemlíteni azért is érdekes, mivel azóta már több bíróság is kimondta, hogy teljesen egyértelműen a Moszkva által támogatott „szakadár” harcosok tehetők felelőssé a repülőgép lelövéséért.

