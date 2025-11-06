Hírszerzési jelentés szerint nukleáris szabotázsakció készül Ukrajnában

A 2022-es februárjában indított nagyszabású orosz katonai invázió egyik legnagyobb eredménye Moszkva szempontjából, hogy gyorsan elfoglalták az enerhodari atomerőművet, amely Ukrajna legnagyobb ilyen típusú létesítménye. Az elmúlt években több probléma is felmerült az üzemeltetés során, az orosz hírszerzés szerint viszont az eddigieknél is magasabb szintre léphetnek „a nyugatiak”.
A Nyugat arra készül, hogy Oroszországot hibáztassa a zaporizzsjai atomerőműben bekövetkező esetleges balesetért. Az Orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat Sajtóirodája jelentése szerint az SZVR-hez érkezett információk szerint az európai NATO-tisztviselők felszólítják a kijevi rezsimet, hogy sürgősen keressen módokat az ukrán konfliktus nyugatiak számára negatív lefolyásának és a nyugati közvélemény megítélésének megváltoztatására
– közölték.
Azt is kiemelték, hogy „a cél elérésének módja egy nagyszabású szabotázsakció lenne”. Szerintük ennek része, hogy áldozatokat követeljen az ukrán és az európai uniós állampolgárok civil lakosságának körében is. Hozzátették, hogy mindezt hasonlóan tennék, mint a „Malaysia Airlines MH17-es járatának 2014-es tragédiája esetében”. A délkelet-ázsiai légitársaság utasszállító gépének lelövését megemlíteni azért is érdekes, mivel azóta már több bíróság is kimondta, hogy teljesen egyértelműen a Moszkva által támogatott „szakadár” harcosok tehetők felelőssé a repülőgép lelövéséért.
Címlapkép forrása: Ukrinform via Getty Images
Citi: elkezdtek kitárazni a bitcoin-bálnák
Részben ez állhat az esés mögött.
Vesztésre áll az emberiség egy fontos küzdelemben: egy utolsó reménye maradt még a Földnek
Fontos jelentés látott napvilágot.
Ilyen még nem volt amióta világ a világ: Kína behozta Amerikát
Tolongtak a befektetők.
Elindult Amerikába Orbán Viktor, rengetegen követik a miniszterelnök gépét
A Wizz Air egyik különgépével utazik a delegáció.
Lefordult a magyar tőzsde, ütik a Richtert
Jelentett a gyógyszergyártó.
Megint kamatot vágtak a lengyelek – Ettől lesz még vonzóbb a forint?
Most jöhet a szünet.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.