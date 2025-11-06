"Imádkozzunk és tartsuk szárazon a puskaport" – Ez Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának a tétje

A Magyar Atlanti Tanács konferenciájának külpolitikai panelja során Németh Zsolt kijelentette: noha egyesek számára kaotikusnak tűnhet Trump külpolitikai "nagy stratégiája" (grand strategy), az igenis létezik. Alapvető eleme pedig, hogy a republikánus kormányzat igyekszik kiiktatni minden olyan fenyegetést – terrorizmust, kábítószer-kereskedelmet a Karib-tengeren, illegális migrációt, utcai zavargásokat –, amelyek Amerikát a saját térfelén tennék sebezhetővé, különösen abban az esetben,
ha esetleg közvetlen konfliktus robbanna ki Oroszország és a NATO között.
Imádkozzunk és tartsuk szárazon a puskaport. Tényleg imádkozzunk, mert a NATO légterének szeptemberi üzemszerű megsértése óta kevés választja el a világot egy orosz–NATO-összecsattanástól
- tette hozzá az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke.
Szemerkényi Réka, az Egyensúly Intézet nemzetközi kapcsolatok igazgatója kijelentette, az amerikai grand strategyről egyelőre nem jelent meg semmilyen hivatalos dokumentum, így nyilatkozatokra és döntésekre támaszkodhatunk annak értékelésekor. Az egykori washingtoni nagykövet úgy vélte, a trumpi külpolitika rendelkezik valóban újdonsággal felérő elemekkel (mint a globális, illetve multilaterális együttműködés félretétele, a demokrácia és a közjó nemzetközi támogatásának elvetése), ám számos olyan tulajdonsággal is bír, melyek inkább nevezhetők régi-újnak, azaz korábban is megjelentek az amerikai külpolitikai gondolkodásban.
Szemerkényi ide sorolta az "Amerika az első" elvét; azt, hogy az Egyesült Államok nem kíván szuperhatalomként viselkedni; a nyugati szövetségesek megkérdőjelezését; az érdekszférák kinyilvánítását; a nemzetközi jog félrelökését; a bilaterális és személyes kapcsolatok felértékelését és a zéró összegű játszmát idéző gondolkodásmódot.
mint kifejezte, ezek a motívumok korántsem újak az amerikai külpolitikában.
A volt nagykövet azonban felvetette: egyáltalán nem borítékolható, hogy a Trump által megálmodott új világrend – ha egyáltalán sikerrel jár ennek megalkotásában – stabilitást fog hozni a Föld valamennyi régiójában. Szemerkényi ezért úgy gondolja, el fog jönni az idő, amikor szükség lesz a nemzetközi együttműködés és az azt elősegítő intézményrendszer újjáélesztésére, új tartalommal való megtöltésére.
Gyarmati István, a Magyar Atlanti Tanács főtitkára részletes gyorselemzést nyújtott az orosz-ukrán háború és más konfliktusövezetek aktualitásairól. A volt diplomata Ukrajnával kapcsolatos meglátásairól itt írtunk bővebben.
Gyarmati a Közel-Kelet kapcsán aláhúzta:
rossz hírei vannak, a gázai tűzszünet sosem létezett,
hiszen "nincs egy darab papír", amelyet a harcoló felek aláírtak volna erről.
Az izraeliek és amerikaiak szerinte "félmunkát" végeztek az iráni atomprogram bombázásával, ezért hamarosan ennek folytatása következhet.
Kína kapcsán kijelentette, ha egy feltörekvő szuperhatalom le kívánta taszítani a trónjáról a regnáló hegemónt, az általában háborúval zajlott a világtörténelem során. Gyarmati úgy véli,
az Egyesült Államok és Kína közti vámháború lényegében ennek a fegyveres konfliktusnak a helyettesítése,
ha pedig tartós megegyezés születik a felek között gazdasági kérdésekben, azután jöhet a biztonsági kérdések megtárgyalása.
Tajvan sorsáról úgy vélekedett, ha Hszi Csin-ping kínai elnök várhatóan 2027 környékén átadja a hatalmat, azután talán enyhülés jöhet a sziget sorsát illetően, ugyanis a Hszit követő generációk számára nem bír akkora jelentőséggel a kérdés. Bár a kínai vezetés éppen 2027-re datálja azt, hogy képessé tegye haderejét egy Tajvan elleni invázióra - tette hozzá.
Végül Európa Egyesült Államokkal ápolt viszonyával kapcsolatosan elmondta,
először sok dolognak rosszabbnak kell lennie, hogy utána jó legyen.
Gyarmati szerint az európai-amerikai kapcsolat rendezése után stabil viszony alakulhat ki, ám ehhez Európának nagyobb részt kell vállalnia.
Amerikának ugyanakkor szintén be kell látnia: az EU-n kívül nincs és nem is lesz szorosabb szövetségese soha sem.
Címlapkép forrása: Evan Vucci - Pool/Getty Images
