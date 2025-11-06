Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat

A politikus szerint két héttel ezelőtt telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amikor Oroszország vezetője váratlan kijelentést tett:

Két héttel ezelőtt beszéltem Putyinnal, és azt mondta: »Tíz éve próbáljuk véget vetni ennek a háborúnak, és eddig nem sikerült. Most rajtad múlik, hogy megoldd-e.«

– jelentette ki Putyin az amerikai elnök szerint.

A Fehér Ház vezetője kiemelte, hogy hasonló problémákat az ENSZ segítsége nélkül, egy óra alatt képes volt megoldani. Azt is kifejtette, hogy bízik benne, hogy az orosz-ukrán háború belátható időn belül, nagyjából néhány hónap múlva lezárható. Ezt egy újságíró erre újra rákérdezett, de az amerikai elnök megismételte, hogy hamarosan lezárhatónak tartja a konfliktust.

Trump hozzátette, hogy szerinte Putyin igyekszik helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat.

A mostani kijelentés illeszkedik ahhoz, amely szerint a második elnöki beiktatása óta már „nyolc konfliktust oldott meg” és „ez lesz a kilencedik”.

Címlapkép forrása: Carl Juste via Getty Images