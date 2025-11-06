  • Megjelenítés
Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat
Globál

Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat

Portfolio
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a miami American Business Forumon tartott beszédet, ekkor szóba került az orosz-ukrán háború rendezésének kérdése is – számolt be az RBK.

A politikus szerint két héttel ezelőtt telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amikor Oroszország vezetője váratlan kijelentést tett:

Két héttel ezelőtt beszéltem Putyinnal, és azt mondta: »Tíz éve próbáljuk véget vetni ennek a háborúnak, és eddig nem sikerült. Most rajtad múlik, hogy megoldd-e.«

– jelentette ki Putyin az amerikai elnök szerint.

A Fehér Ház vezetője kiemelte, hogy hasonló problémákat az ENSZ segítsége nélkül, egy óra alatt képes volt megoldani. Azt is kifejtette, hogy bízik benne, hogy az orosz-ukrán háború belátható időn belül, nagyjából néhány hónap múlva lezárható. Ezt egy újságíró erre újra rákérdezett, de az amerikai elnök megismételte, hogy hamarosan lezárhatónak tartja a konfliktust.

Még több Globál

Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Katonai szakértő: van egy fontos terület, ahol katasztrofálisan állnak az ukránok

Fájdalmas ponton csapott le Ukrajna: lángokban Oroszország egyik legfontosabb létesítménye

Trump hozzátette, hogy szerinte Putyin igyekszik helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat.

A mostani kijelentés illeszkedik ahhoz, amely szerint a második elnöki beiktatása óta már „nyolc konfliktust oldott meg” és „ez lesz a kilencedik”.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Carl Juste via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán
Lelőttek egy orosz gyártmányú Il-76-ost, ráadásul állítólag kínai légvédelem
Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility