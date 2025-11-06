Jelentett a hírszerzés: minden jel arra utal, hogy újabb európai ország került Oroszország célkeresztjébe

A kérdést a Nemzeti Biztonsági Tanács előkészítő ülésén vitatták meg, amely hivatalosan csütörtök reggel ül össze Bart De Wever miniszterelnök és a szövetségi miniszterelnök-helyettesek részvételével. A brüsszeli repülőtéren kedd este kétszer is leállították a légi forgalmat drónok miatt, ami szerdán 54 járat törlését eredményezte. A liège-i repülőtér is fennakadásokkal szembesült, miközben drónokat észleltek a kleine-brogeli, schaffeni és florennes-i légibázisok közelében is.

A hatóságok több jel alapján külföldi beavatkozásra gyanakszanak:

a drónok gyakran alakzatban repülnek, teljes sötétségben működnek, és olyan érzékeny katonai létesítményeket céloznak meg, mint Kleine-Brogel.

Ez amerikai nukleáris fegyvereknek ad otthont, és hamarosan F-35-ös vadászgépeket is fogad. A felfedezett minták alapján arra következtetésre jutottak, hogy ezek meghaladják a hobbidrónozók képességeit.

Belgium korábban nem számított orosz hibrid fenyegetések célpontjának, de a feszültség nőtt, miután Európában felmerült a brüsszeli székhelyű Euroclearnél befagyasztott orosz eszközök felhasználása Ukrajna támogatására. Az Euroclear-kérdésről várhatóan pénteken folytatódnak a tárgyalások. Theo Francken (N-VA) védelmi miniszter szerint az incidensek egyértelműen „valami sokkal nagyobbra” utalnak, a műveletet „összehangoltnak és szándékosnak” nevezte, és gyors cselekvésre szólított fel, beleértve új észlelő és drónelhárító rendszerek bevezetését.

Steven Matheï (CD&V) képviselő munkacsoportot sürgetett Kleine-Brogel biztonságával kapcsolatban, míg ellenzéki politikusok szélesebb körű politikai koordinációt szorgalmaztak. Axel Weydts (Vooruit) a „hibrid hadviselés eszkalációjára” figyelmeztetett, a Groen párti Matti Vandemaele pedig a Belügyi Bizottság rendkívüli ülésének összehívását követelte.

Címlapképen a belgiumi Kleine-Brogel légibázis látható. Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images