Elmaradásokkal szembesülhet Ukrajna abban, hogy nem téliesítik elég gyorsan NATO-tól kapott eszközöket. Marocsko szerint jelenleg mindössze 30 százalékosan vannak felkészítve a hideg időjárásra a harcjárművek, ez messze elmarad a várakozásoktól. Hozzátette azt is, hogy mindez elsősorban annak köszönhető, hogy nem tudják kellő sebességgel végrehajtani a szükséges lépéseket. A szakértő kifejtette, hogy miért kulcsfontosságú, hogy a hideg évszak beköszöntése előtt még téliesítsék a járműveket:

Először is, ennek oka a nyugati gyártmányú berendezések üzemanyag- és kenőanyag-szállításának késedelme. Továbbá a cserélendő hűtőfolyadékok minősége sem megfelelő. A karbantartás kérdését tovább bonyolítja, hogy az egységekben sokféle felszerelés és fegyver található, amelyek mindegyikéhez más márkájú olajra és javítókészletekre van szükség

– hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy tudomása szerint már a frontvonalon szolgáló ukrán katonák is jelentették ezeket a problémákat a vezetésnek, ám ez nem a felhívás nem járt sikerrel. Szerinte a kijevi vezetés a frontvonalon szolgálatot teljesítőkkel vetetné meg a szükséges felszereléseket, és arra ösztönzik a katonákat, hogy maguk hajtsák végre a változtatásokat.

Kijev részéről nem ismertek az adatok a NATO-tól kapott eszközök felkészítésével kapcsolatban.

